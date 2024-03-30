Забавная выдра увлеклась иллюзией воды, но ей не удалось напиться (видео)
Забавные ролики с этими выдрами весьма популярны в сети и пользователи с удовольствием постоянно ждут новые.
В Японии хозяин выдр с забавными кличками Котаро и Хана решил проверить, как животное реагирует на оптические иллюзии. Он снял поведение своих любимиц и выложил их в собственном канале на YouTube.
На видео видно, как выдра пытается залезть мордой в аппарат с антигравитационной иллюзией падения воды и никак не может напиться. Животное то так, то сяк залазило в отверстие, но у него ничего не получалось. За попытки хозяин наградил выдру лакомством.
Ролики с этими выдрами весьма популярны в сети и пользователи с удовольствием постоянно ждут новые.Важно
Ранее сообщалось, что в Черкассах пес по имени Рекс нашел семью. Животное в течение восьми лет жило на берегу Днепра, надеясь на возвращение своего хозяина-рыбака, который погиб.
Напомним, что в США мужчина поймал огромного веслоноса и побил два рекорда. Рыба весила более 74 килограммов, что на 11 килограммов больше предыдущего наивысшего достижения в штате. Также мужчина побил и мировой рекорд, поскольку его рыба оказалась на 368 граммов тяжелее.