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Кумедна видра захопилася ілюзією води, але їй не вдалося напитися (відео)

антигравітаційне падіння води, реакція тварин, видра
Фото: Скріншот | Видра реагує на ілюзію антигравітаційної краплі води

Кумедні ролики з цими видрами вельми популярні в мережі, і користувачі із задоволенням повсякчас чекають на нові.

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У Японії господар видр із кумедними кличками Котаро та Хана вирішив перевірити, як тварина реагує на оптичні ілюзії. Він зафільмував поведінку своїх улюблениць і виклав їх у власному каналі на YouTube.

На відео видно, як видра намагається залізти мордою в апарат із антигравітаційною ілюзією падіння води й ніяк не може напитися. Тварина то так, то сяк залазила в отвір, але в неї нічого не виходило. За намагання господар нагородив видру ласощами.

Ролики з цими видрами вельми популярні в мережі, і користувачі із задоволенням повсякчас чекають на нові.

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Раніше повідомлялося, що в Черкасах пес на ім'я Рекс знайшов родину. Тварина протягом восьми років жила на березі Дніпра, сподіваючись на повернення свого господаря-рибалки, який загинув.

Нагадаємо, що в США чоловік спіймав величезного веслоноса та побив два рекорди. Риба важила понад 74 кілограми, що на 11 кілограмів більше за попереднє найвище досягнення в штаті. Також чоловік побив і світовий рекорд, оскільки його риба виявилася на 368 грамів важчою.