Женщина отравила беременную коллегу, чтобы предотвратить увеличение нагрузки на работе

О коварном плане стало известно после того, как жертва заметила, что ее вода приобретает странный вкус независимо от источника.

Жительница Китая обвиняется в попытке прервать беременность своей коллеги, отравив ее воду, чтобы помешать ей уйти в декретный отпуск и тем самым избежать повышенной нагрузки. Об этом пишет Odditty Central.

Сотрудница одного из государственных учреждений в провинции Хубэй якобы пыталась прервать беременность своей коллеги, неоднократно отравляя ее напиток. Женщина хотела избежать повышенной нагрузки из-за ее декретного отпуска. О коварном плане стало известно после того, как жертва заметила, что ее вода приобретает странный вкус независимо от источника. Сначала она была уверена, что дело в водопроводе в офисе, но странный привкус сохранялся даже после того, как она перешла на бутилированную воду.

Одна из подруг неназванной жертвы пошутила, что кто-то в офисе может пытаться отравить ее, и женщина решила проверить эту теорию на практике, используя свой планшет для видеосъемки своего стола и всех, кто к нему приближался. Так она поймала одну из коллег на горячем. Сотрудница насыпала порошкообразное вещество в бутылку с водой, а затем быстро отвернулась и ушла.

Женщина думала, что не смогла бы самостоятельно справиться с дополнительной нагрузкой на работе Фото: Weibo

Согласно скриншотам разговоров в WeChat, когда подозреваемая отравительница вышла на связь, она сказала, что подмешивала что-то в напиток жертвы, потому что не смогла бы самостоятельно справиться с дополнительной нагрузкой на работе.

Беременная женщина уже сообщила в полицию. Сейчас ведется расследование. Власти относятся к этому делу со всей серьезностью, поскольку, если выяснится, что подозреваемая действовала с намерением причинить вред, это может быть квалифицировано как преступление с причинением вреда здоровью, независимо от характера вещества, которое она использовала.

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