Женщина покраснела от содержания любовных писем своего прадеда (фото)
Романтическое послание, написанное аккуратным почерком, поразило интернет-пользователей своей аутентичностью и непосредственностью.
Анжела Наусс из Колорадо, просматривая вещи своей 97-летней бабушки, случайно наткнулась на старинное любовное письмо, датированное 5 августа 1890 года. Автором послания оказался ее прапрадед — Сальваторе Чуччи. Через несколько месяцев после иммиграции из Италии в Сан-Франциско (США) он изысканно приглашал на свидание Анну Мерфи, которая позже стала его женой. Об этой истории написало издание Newsweek.
Несмотря на непродолжительный срок пребывания в США и незнание английского, Сальваторе написал чистосердечное послание, полное романтики и очарования.
"Дорогая моя... Я люблю ходить на свидания. Сегодня вечером, если ты придешь, я буду ждать тебя на углу в 9 часов. Надеюсь, ты не разочаруешься. Пока, дорогая Анна, люби меня вечно. Целую, твой верный и любящий С. Чюччи", — изысканно обращался мужчина к своей возлюбленной.
Письмо, написанное аккуратным почерком, поразило интернет-пользователей своей аутентичностью и непосредственностью. Трогательные слова не оставили Анну равнодушной — позже пара поженилась и стала родителями для четырех детей.
Анжела Наусс поделилась этой историей на своей странице в TikTok, чтобы вдохновить людей ценить любовь и оставлять после себя воспоминания для потомков.
"Однажды вас не станет, но ваша любовь будет длиться вечно. Кто знает, возможно, ваша правнучка тоже найдет одно из ваших писем", — философски заметила женщина, которую любовное послание прадеда заставило покраснеть.
Многие зрители в своих комментариях похвалили мужчину за мастерство.
- "Послушайте, такая каллиграфия дает много свободы действий"
- "Мне бы это подошло"
- "У Сальваторе определенно есть харизма"
Напомним, ранее Фокус сообщал, что Лора и Джейсон Ламонби-Паркер из Великобритании во время ремонта в своем доме нашли таинственные письма предыдущего владельца. Супруги надеются в ближайшем будущем вернуть артефакты.
Кроме того, влюбленная пара из Миннеаполиса (США) во время ремонта в своей ванной комнате нашла два любовных письма, которым может быть почти сто лет. Мэтт и Кэрри Тессмер провели собственное расследование, чтобы узнать, кем был автор посланий.