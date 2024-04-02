Пережила две мировые войны: 110-летняя женщина раскрыла истину, которая меняет жизнь

Долгожительница Мейджори Ходнетт, которая почти всю жизнь посвятила учительской профессии, видела немало изменений, происходивших в мире.

Мейджори Ходнетт из Великобритании, которую родные и близкие ласково называют "тетушкой Мардж", 1 апреля отпраздновала свой 110-й день рождения. Долгожительница, рожденная в 1914 году, убеждена, что секрет ее счастливой жизни кроется в стремлении всегда делать добро, пишет издание Liverpool Echo.

Несмотря на почтенный возраст, Мардж остается жизнерадостной, энергичной и творческой личностью. Среди ее многочисленных талантов — рисование, вязание и написание стихов. Кроме этого, она обожает музыку и охотно делится воспоминаниями о прошлом.

"У нас есть долгожители с обеих сторон в семье, так что у меня хорошие гены — не все живут так долго", — смеется британка.

Марджори, которая почти всю жизнь посвятила учительской профессии, воспитанию и обучению детей, видела немало изменений, происходивших в мире. Вспоминая детство в 1910-х, женщина рассказала о более безопасных временах, когда дети могли беззаботно играть на улицах.

"Все очень изменилось. Когда-то я шла в школу, мама была дома и готовила ужин. В те времена было безопаснее играть на улице, потому что не было машин. Кроме того, люди должны были платить, чтобы иметь собаку, поэтому уличные псы не бегали вокруг. Мы просто выходили во двор, знакомились с людьми, потом становились друзьями, некоторые из них — друзьями на всю жизнь", — делится Ходнетт.

Среди первых ярких воспоминаний долгожительницы — воздушные налеты во время Первой мировой войны, а также участие в хоре на Олимпийской церемонии 1948 года в Лондоне.

Вспоминая детство в 1910-х, женщина рассказала о более безопасных и дружественных временах, когда дети могли беззаботно играть на улицах Фото: Marjorie Hodnett's family photos Вспоминая детство в 1910-х, женщина рассказала о более безопасных и дружественных временах, когда дети могли беззаботно играть на улицах Фото: Marjorie Hodnett's family photos

В 1939 году Мардж встретила своего первого мужа Стэнли, который, к сожалению, умер в 1955 году. Позже она вышла замуж во второй раз и переехала в Сидбери в графстве Девон.

На свой 110-й день рождения женщина получила желанный подарок — современный атлас, а также настоящую орхидею.

На вопрос о секрете долголетия она отвечает: "Делать все хорошее, что можешь, всеми доступными средствами, во всех местах, где можешь, со всеми людьми, с которыми можешь, так долго, как только можешь".

По ее убеждению, даже в трудные времена нужно прилагать максимум усилий, чтобы оставаться хорошим человеком.

"Возможно, ваша жизнь не всегда будет складываться счастливо, с вами могут случаться ужасные вещи, но вы будете знать, что сделали все возможное с тем, что вам было дано. Вот и все", — добавила Ходнетт.

На свой 110-й день рождения женщина получила желанный подарок — современный атлас, а также настоящую орхидею Фото: Andrew Teebay

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