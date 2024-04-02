Муж сиамской близняшки не может понять, сколько у него на самом деле детей (фото)

Чтобы установить или опровергнуть факт отцовства, Джошуа Боулинг вынужден пройти генетическую экспертизу.

Брак 34-летнего ветерана американской армии Джошуа Боулинга с известной сиамской близняшкой Эбби Хенсел заинтересовал прессу из-за иска о признании отцовства, поданного в суд его бывшей женой Анникой. Об этом пишет издание New York Post.

33-летняя Анника Боулинг обратилась в суд штата Миннесота (США) с требованием установить отцовство. Хотя подробности дела не разглашаются из-за того, что ребенок несовершеннолетний, согласно судебным документам, истица недавно подала запрос на генетическую экспертизу, которую должен пройти Джошуа и еще один ответчик — Гэвин Ватнсдаль.

Джошуа и Анника, которые состояли в браке с 2010 по 2019 год, имеют 8-летнюю дочь Изабеллу. После развода Анника родила еще одного ребенка в конце 2020 года, и именно из-за него, вероятно, и возник спор.

Сообщается, что резонансное дело было возбуждено в октябре 2023 года, почти через два года после тайной женитьбы Боулинга и Эбби в ноябре 2021 года.

Пока что супруги никак не комментировали последние события, зато демонстрируют в социальных сетях свою счастливую семью.

Супруги не комментировали последние события, зато демонстрируют в социальных сетях свою счастливую семью Фото: Heidi Bowling / Facebook Супруги не комментировали последние события, зато демонстрируют в социальных сетях свою счастливую семью Фото: Heidi Bowling / Facebook

"Это для всех вас, ненавистников. Если вам не нравится то, что я делаю, но вы смотрите все, что я делаю, то вы все равно остаетесь моими фанатами", — написали близняшки на своей странице в TikTok.

Кстати, Эбби и Бриттани Хенсел стали популярными еще в детстве после появления на "Шоу Опры Уинфри" в 1996 году. Позже они запустили собственное реалити-шоу на телеканале TLC, в котором делились своей необычной жизнью.

У женщин есть две головы в одном теле с общей кровеносной системой и всеми органами ниже пояса. Эбби контролирует правую руку и ногу, а Бриттани — левую.

Американки отказались от операции по разделению, поскольку врачи спрогнозировали, что у них мало шансов пережить хирургическое вмешательство.

Эбби и Бриттани Хенсел стали популярными еще в детстве после появления на "Шоу Опры Уинфри" в 1996 году Фото: Heidi Bowling / Facebook

Ранее Фокус писал, что сиамские близнецы, которым врачи не давали никакого шанса, дожили до семилетнего возраста. Мариеме и Ндейе имеют одну пару ног, один таз и некоторые общие внутренние органы, однако у каждой есть собственный спинной мозг и сердце. Девочки учатся в обычной школе в Кардиффе (Уэльс) вместе со сверстниками и полностью интегрированы в местную общину.

Кроме того, 19-летние идентичные сестры Лариса и Летиция Лаззарин встречаются с братьями-близнецами Лукасом и Филипе Орсато. Они рассказали, что их отношения часто смущают других людей.