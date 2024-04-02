Просто гениально: мужчина сделал на пальце тату в форме линейки (фото)

Штеффен Карлсен, который работает морским офицером, признается, что давно мечтал о подобной татуировке.

31-летний норвежец Штеффен Карлсен решил сделать себе довольно необычную наколку — линейку на указательном пальце правой руки. Эту нестандартную идею воплотила в жизнь его 35-летняя возлюбленная, профессиональный тату-мастер Джули Стрмснес. О курьезной истории написало издание Daily Star.

Несмотря на определенный скептицизм относительно эстетики, Джули таки согласилась нанести на палец Штеффена 10 равноудаленных линий с интервалом в 1 см. Процесс создания татуировки занял у нее около 15 минут.

Карлсен, который работает морским офицером, признается, что давно мечтал о подобной татуировке.

"Я всегда хотел использовать свои пальцы для измерений. Многие говорят, что это могло бы пригодиться, если бы я был парикмахером или инженером-строителем", — объясняет мужчина и добавляет, что гордится своей "полезной" наколкой-линейкой.

Его решение вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Пока одни пользователи сети восторженно называют эту идею "гениальной", другие считают ее ерундой. Однако сам норвежец более чем доволен выбором.

Карлсен, который работает морским офицером, признается, что давно мечтал о подобной татуировке Фото: SWNS

"В 30% комментариев пишут о том, что это гениально. Другие называют глупостью. Но мне приятно иметь такую вот возможность для измерений", — делится впечатлениями он.

Кстати, у Штеффена есть уже много татуировок, но линейка на пальце стала, безусловно, самым оригинальным дополнением к его коллекции.

Штеффен вместе со своей возлюбленной Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал о туристке Кейт, которая сделала красивое тату на арабском языке, но зря не поинтересовалась переводом. Путешественница объяснила, что увидела такую же надпись на рынке в Марокко. В комментариях под ее видео пользователи начали насмехаться и иронизировать.

Кроме того, 98-летняя Винифред Пиннер из Бирмингема, что в Великобритании, решила сделать свою первую татуировку в память о покойном внуке, а также, чтобы привлечь внимание общества к проблемам с психическим здоровьем. Идея сделать татуировку возникла у пенсионерки после того, как ее 34-летний внук Джейми покончил жизнь самоубийством в сентябре прошлого года.