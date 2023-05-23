Ягодный сезон 2023: сколько клубники можно съесть без вреда для здоровья

Клубника – одна из первых ягод сезона — уже заполонила прилавки, и просит купить ее немедленно. Чем она полезна и какая суточная порция клубники не навредит вашему здоровью?

Клубника — сладкая, сочная ягода, с прекрасным витаминным составом. В ней содержатся витамины группы В, Е, А, а также железо, фолиевая и аскорбиновая кислоты. Витамина С в клубнике содержится даже больше, чем в цитрусовых, поэтому съев всего 100 г клубники вы получите суточную норму этого ценного витамина. Ученые считают, что клубника улучшает память и поддерживает клетки головного мозга, предотвращая его старение.

Но это вовсе не означает, что ее можно есть без чувства меры, ведь в клубнике содержится фруктоза, при избыточном потреблении которой повышается уровень инсулина. Сколько же можно съесть клубники за день? Об этом мы спросили у нутрициолога и инструктора по здоровому питанию Натальи Козак.

"Сезон ягод очень короткий, поэтому в этот период я не особо обращаю внимание на нормы. Я откровенно увеличиваю норму ягод в этот сезон. Но все же нужно ориентироваться на максимально допустимые дозы.

Клубника очень сытная ягода, богатая витамином С, водой и пищевыми волокнами. Также она имеет в своем составе магний, аминокислоты. Фруктоза в составе составляет 2,44г на 100 г. Если во всем остальном я вижу только пользу, то количество фруктозы желательно контролировать. Доза фруктозы в сутки составляет 40 г. Поэтому, учитывая содержание фруктозы еще и в определенных овощах, добавляйте по 300-400 г ягод к каждому приему пищи и будьте счастливы. Но учитывайте, что если в рационе есть еще и фрукты, то в их составе значительно больше фруктозы. Соответственно нужно пропорционально уменьшить порцию ягод".

Больше всего полезных веществ содержится в только что сорванной и не обработанной клубнике. Кроме того, она идеальный продукт для тех, кто следит за фигурой, ведь в 100 г этой ягоды содержится всего 38 ккал. Однако все же не следует использовать ее для разгрузочных дней.

Если вы здоровы и не страдаете хроническими заболеваниями ЖКТ, то смело можете есть довольно большое количество ягод в день. Однако, если у вас имеются язва, гастрит, желудочные колики или повышенная секреция желудочного сока, то клубнику в своем рационе следует резко ограничить – максимум 200 г в сутки.

Также не следует забывать, что клубника – один из сильнейших аллергенов, поэтому ее с особой осторожностью следует употреблять аллергикам, маленьким детям и будущим мамам.

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