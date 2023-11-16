8 лайфхаков по уходу за собой, которые помогут выглядеть безупречно каждый день

Ухоженность и красота часто ассоциируется с богатством и дорогостоящими косметическими процедурами. Но на самом деле, для того, чтобы иметь сногсшибательный вид, не обязательно ходить в дорогие салоны и тратить много денег.

Все мы хотим быть похожи на знаменитостей, известных актеров или блогеров, которые с экранов телефонов улыбаются с идеальным макияжем, роскошными волосами и белоснежной кожей. На самом деле, все что нужно для того, чтобы иметь ухоженный вид — это время. Перед вами 8 лайфхаков, которые без больших вложений, помогут вам выглядеть на миллион и стать увереннее в себе. Об этом пишет OnlyMyHealth.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Основы ухода за волосами

Фото: Freepik

Роскошные локоны — визитная карточка каждой женщины, поэтому важно ухаживать за волосами, чтобы они имели здоровый сияющий вид. Избегайте чрезмерной термической укладки, используйте шелковую наволочку, чтобы уменьшить объем вьющихся волос, еженедельно смазывайте волосы маслом, соблюдайте сбалансированную диету и регулярно подстригайте волосы, чтобы предотвратить секущиеся кончики. Не забывайте и о масках для волос. Например, смесь йогурта, меда и алоэ вера увлажнит и оживит ваши локоны, придав им сочный и блестящий вид.

Маски для лица своими руками

Для того чтобы иметь ухоженную сияющую кожу, не обязательно тратиться на дорогостоящий уход. Сделайте маски для лица самостоятельно, используя легкодоступные ингредиенты, такие как куркума, безан (нутовая мука) и йогурт. Куркума известна своими осветляющими кожу свойствами, безан мягко отшелущивает ороговевшие клетки, а йогурт — увлажняет.

Уход за полостью рта

Яркая, здоровая улыбка – неотъемлемая часть роскошного внешнего вида. Попробуйте ежедневно полоскать зубы кокосовым или кунжутным маслом, чтобы естественным образом отбелить зубы, улучшить здоровье десен и освежить дыхание.

Используйте многоцелевые косметические средства

Фото: Freepik

Инвестируйте в многофункциональные косметические средства, которые сэкономят и деньги, и место в вашей косметичке. Так, например, тонированный бальзам для губ можно использовать как румяна, а кокосовое масло — как средство для снятия макияжа, увлажняющий крем и кондиционер для волос.

Уход за кожей

Для чистой и сияющей кожи не требуются дорогие средства по уходу. Выбирайте недорогие, но эффективные варианты, такие как гель алоэ вера, розовая вода и всегда независимо от времени года, используйте солнцезащитный крем, чтобы защитить и питать вашу кожу. Важно подобрать средства, которые подходят именно вашему типу кожи, тогда они будут максимально эффективны.

Правильная гидратация и питание

Красота начинается изнутри. Избегайте обезвоживания, пейте много воды и соблюдайте сбалансированную диету, богатую фруктами, овощами и необходимыми питательными веществами. Это поможет вашей коже сиять естественным образом. Дефицит питательных веществ сразу же сказывается на нашей коже, волосах и ногтях, потому питание — это основа вашего здоровья и красивого внешнего вида.

Маникюр и педикюр

Фото: Getty Images

Если у вас нет возможности посещать салон, это не означает, что нужно запустить свои руки. Руки — это то, что всегда перед глазами, причем не только у других, но и у вас, поэтому важно позаботиться о том, чтобы ноготки были ухоженными. Приобретите маникюрный набор, несколько лаков и сделайте себе роскошный маникюр и педикюр дома. Сделайте ванночку для рук и ног, подстригите и придайте форму ногтям, а затем нанесите слой любимого лака. И не забудьте о креме для рук, так как кожа рук требует ухода, особенно в холодное время года. Всего несколько манипуляций и вы всегда будете иметь ухоженные и красивые руки.

Регулярный спорт и йога

Фото: Freepik

Упражнения не только поддерживают вас в отличной форме, но и улучшают настроение, благотворно влияя на нервную систему. Регулярные тренировки также улучшают кровообращение, что помогает улучшить здоровье кожи и придать ей сияние. Йога, в частности, может способствовать расслаблению и снижению стресса, что также способствует улучшению здоровья кожи и волос.

Выглядеть и чувствовать себя роскошно вовсе не дорого, однако это труд и время, потраченное на себя и свою внешность. Но главное понимать, что все эти лайфхаки по уходу сработают на вас только в том случае, если вы будете вести себя уверенно и грациозно, ведь именно это является важнейшими компонентами роскошного образа. Наслаждайтесь своим естественным сиянием, любите себя, ежедневно ухаживайте за собой и наслаждайтесь своей красотой.

Напомним,ученые доказали, что салонный уход за ногтями полезен для женской психики.

Ранее Фокус писал о том, что натуральные маски для лица, приготовленные в домашних условиях, помогут вам стимулировать выработку коллагена в коже.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.