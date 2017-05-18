Фокус №20 (527)

НА ОБЛОЖКЕ

"Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим…".

Декоммунизация в Украине продолжается. Что думают об этом молодые люди, рождённые после СССР

НЕДЕЛЯ

Новости. Удар СНБОУ по России, международная активность премьера и министров, ракеты КНДР, сепаратисты Донбасса "прессуют" ОБСЕ, новоназначенный премьер Франции — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Человек системы. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал Фокусу, как избавиться от титушек, почему молодые полицейские уходят и кто победит янтарную мафию

Глаза армии. Украина — одна из немногих стран, в армии которой есть спецподразделение аэроразведки. И единственная, где деньги на его развитие всё ещё собирают волонтёры

Интеллектуалы из гетто. Белорусский философ и методолог, основатель Летучего университета Владимир Мацкевич рассказал Фокусу, чем Украина и Беларусь могут быть полезны друг другу, почему олигархи важны для демократии и что будет в Беларуси после смены власти

МИР

Трампа понесло. Череда беспрецедентных скандалов сотрясает Белый дом. Почти все они так или иначе связаны с Россией. В Вашингтоне запахло импичментом

ДЕНЬГИ

Война хостелам, мир отелям. Поданный в парламент законопроект "О внесении изменений в Жилищный кодекс УССР" как нельзя лучше показывает отношение к малому и среднему бизнесу. Вместо легализации расположенных в квартирах офисов и хостелов документ предусматривает для их владельцев гигантские штрафы

Красиво жить не запретишь. Украинский рынок люкса. Хотя объёмы продаж сегодня несопоставимы с докризисными, покупатели по-прежнему есть

Скованные одной целью. Успешные технологии, на которых основана популярная криптовалюта биткоин, смогут заменить и многие функции государства как такового

ОБЩЕСТВО

Рождённые после СССР. Фокус проверил, насколько декоммунизировано первое поколение независимых украинцев

Гибридные активисты. Почему в Украине непрестижно быть политиком

ЖИЗНЬ

Тюльпанный рай. Персональная Голландия Анатолия Павлюка

КУЛЬТУРА

Никто не в порядке. Журналист Фокуса поговорил с польским режиссёром Кшиштофом Занусси о грехе, вере и войне

Под знаком 2014-го. В майском книжном обзоре: американская семейная трагедия, где виноваты все и не виноват никто, ямайские гангстерские войны на фоне Боба Марли, ирландские священники-педофилы, канадско-португальская тяга к слиянию с природой и киевское торжество всех органов чувств

ГИД

Достойная смена. Евгения Слинько об отличии нынешних летних лагерей от пионерлагерей её детства

P. S.

Ой, что будет. На предстоящей неделе: в Италии — саммит Большой семёрки, в Бельгии — саммит НАТО, в Израиль приедет Дональд Трамп, а в Германию — Пётр Порошенко. Лишь Юрий Луценко останется в Украине отчитываться перед парламентом за год работы