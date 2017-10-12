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Главная » Журнал » 2017 » Фокус №41 (547)

Фокус №41 (547)

Фокус №41 (547)
12.10.17 12
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НА ОБЛОЖКЕ

Рядом с нами живут чудаки. Они собирают самолёты в забытой богом украинской глубинке, на основе искусственного интеллекта создают платформы для продаж, празднуют Новый год в заброшенной Припяти и с удовольствием едят тараканов. Фокус собрал истории удивительных украинцев

НЕДЕЛЯ

Новости. Охматдет получил оборудование для диагностики онкологии у детей; наша сборная не поедет на чемпионат мира по футболу; 44% украинцев готовы работать за границей — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Вперёд смотрящий. Исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров рассказал Фокусу о причинах многолетних неудач ФГУ и предстоящих победах

Операция "Реинтеграция". Краткий ликбез по законам об оккупированном Донбассе

МИР

Последняя игра Стивена Пэддока. Убийство 58 человек сделало зажиточного пенсионера преступником-рекордсменом в истории США. Никто не может понять, почему он это сделал

ДЕНЬГИ

Есть идеи. Как Украина стала страной стартаперов. 10 лучших проектов последних трёх лет

Земледелие 10.0. Во что превратится сельское хозяйство будущего и какое место займёт в нём Украина

ОБЩЕСТВО

Село небесное. Как в одном из сёл Запорожской области научились собирать самолёты

Зона желаний. Сталкеры Чернобыльской зоны рассказали Фокусу, почему людям стоит переехать из городов в леса, как это, праздновать Новый год в Припяти, и что делать, если в твой капкан попал человек

Не только в голове. У большей части украинцев поедание насекомых ассоциируется с помутнением рассудка. Тем не менее для 2 млрд человек членистоногие — неотъемлемая часть меню. Более того, их разведение — серьёзный бизнес

КУЛЬТУРА

Вместо Мураками. Всегда сюрприз, иногда приятный, но чаще — нет. В этот раз Нобелевская премия по литературе присуждена не кому-то неизвестному или стрёмному

Ад по собственному желанию. Кинорежиссёр Сергей Лозница объясняет Фокусу, как гротеск и абсурд действительности порождают геополитические и человеческие трагедии

Мир через колено. Хакер-революционер, доктор в беде и маньяки в клетках — в лучших сериалах октября

ГИД

Выбор нации. Валерий Поляков и Татьяна Собченко протестировали новый мотоцикл и три кроссовера, выяснив, какое средство передвижения лучше всего подходит для украинских дорог 

Р. S.

Ой, что будет. Пока украинцы будут наслаждаться трёхдневными выходными и протестовать, в Риме отметят Всемирный день продовольствия, в Париже попробуют свежесобранные каштаны, в Перудже смастерят немыслимые объекты из шоколада, а в Таиланде религиозные фанатики поиздеваются над собой

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