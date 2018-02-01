Фокус №5 (561)

НА ОБЛОЖКЕ
Фокус разобрался, какой может быть выигрышная имиджевая стратегия Петра Порошенко на президентских выборах — 2019
НЕДЕЛЯ
Новости. Победа на выборах в Чехии пророссийского кандидата Милоша Земана; уход первого украинского космонавта Леонида Каденюка; "список российских олигархов", представленный в конгрессе США; рост продаж товаров luxury-сегмента — показатель того, что мир выходит из экономического кризиса; рекорд боксёра Александра Усика — в новостях Фокуса на этой неделе
СТРАНА
Суд на миллион. Почему Банковая до последнего будет тянуть с созданием антикоррупционного суда
Найти себя. Выборы — соревнование, где важно не столько показать хороший результат, сколько опередить конкурентов. И у действующего президента они есть: согласно свежей социологии, Порошенко лишь второй по уровню симпатий избирателей
МИР
Оливковая ветвь войны. Турция решила разрубить курдский узел, но, кажется, затянула его ещё туже
В изгнании. Что происходит с непризнанными правительствами
ДЕНЬГИ
Давосский дневник. Украинские бизнесмены поделились с Фокусом впечатлениями о Всемирном экономическом форуме
Сила дня. Возобновляемая энергетика в Украине: перспективы отрасли
Игра на продвижение. Каким образом социальные сети влияют на развитие малого и среднего бизнеса в Украине
Точка G. Что принесёт нашей стране скорое внедрение стандарта связи 4G
ОБЩЕСТВО
Дом, который построил Ингвар. Как основатель IKEA Ингвар Кампрад изменил представление всего мира о домашнем уюте
Траектория летающей тарелки. В чём ценность киевского дома-"тарелки" и стоит ли вообще сохранять памятники советской архитектуры
НАУКА
Прививка от смерти. Лауреат Нобелевской премии Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака, пользе вакцинации и супружеской верности
КУЛЬТУРА
Вода в её ладонях. Известный театральный режиссёр Тамара Трунова — о своих новых постановках, природе режиссёрской профессии и пьесах, которые умеют становиться на ноги
Правосудие из морозилки. Опасные домохозяйки, мультяшный Трамп и становление Усамы бен Ладена — в главных сериалах февраля
P. S.
В гостях у сказки. Топ-5 лучших отелей 2017 года по версии TripAdvisor