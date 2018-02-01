Фокус №5 (561)

НА ОБЛОЖКЕ

Фокус разобрался, какой может быть выигрышная имиджевая стратегия Петра Порошенко на президентских выборах — 2019

НЕДЕЛЯ

Новости. Победа на выборах в Чехии пророссийского кандидата Милоша Земана; уход первого украинского космонавта Леонида Каденюка; "список российских олигархов", представленный в конгрессе США; рост продаж товаров luxury-сегмента — показатель того, что мир выходит из экономического кризиса; рекорд боксёра Александра Усика — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Суд на миллион. Почему Банковая до последнего будет тянуть с созданием антикоррупционного суда

Найти себя. Выборы — соревнование, где важно не столько показать хороший результат, сколько опередить конкурентов. И у действующего президента они есть: согласно свежей социологии, Порошенко лишь второй по уровню симпатий избирателей

МИР

Оливковая ветвь войны. Турция решила разрубить курдский узел, но, кажется, затянула его ещё туже

В изгнании. Что происходит с непризнанными правительствами

ДЕНЬГИ

Давосский дневник. Украинские бизнесмены поделились с Фокусом впечатлениями о Всемирном экономическом форуме

Сила дня. Возобновляемая энергетика в Украине: перспективы отрасли

Игра на продвижение. Каким образом социальные сети влияют на развитие малого и среднего бизнеса в Украине

Точка G. Что принесёт нашей стране скорое внедрение стандарта связи 4G

ОБЩЕСТВО

Дом, который построил Ингвар. Как основатель IKEA Ингвар Кампрад изменил представление всего мира о домашнем уюте

Траектория летающей тарелки. В чём ценность киевского дома-"тарелки" и стоит ли вообще сохранять памятники советской архитектуры

НАУКА

Прививка от смерти. Лауреат Нобелевской премии Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака, пользе вакцинации и супружеской верности

КУЛЬТУРА

Вода в её ладонях. Известный театральный режиссёр Тамара Трунова — о своих новых постановках, природе режиссёрской профессии и пьесах, которые умеют становиться на ноги

Правосудие из морозилки. Опасные домохозяйки, мультяшный Трамп и становление Усамы бен Ладена — в главных сериалах февраля

P. S.

В гостях у сказки. Топ-5 лучших отелей 2017 года по версии TripAdvisor