Фокус №6 (562)

НА ОБЛОЖКЕ

Фокус выяснил, почему космос покоряют в основном американцы, японцы и россияне и кто может стать следующим украинцем, который увидит Землю в иллюминаторе

НЕДЕЛЯ

Новости. Закон Украины об ужесточении ответственности за уклонение от уплаты алиментов; "Майдан" на Мальдивах; падение американских фондовых рынков; старт XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Правые возвращаются! Что такое национальные дружины и законна ли их деятельность

Портрет коллаборанта. Кем являются люди, называющие себя "властью" на оккупированных территориях Донбасса

Отчего украинцы не летают. Несмотря на статус космического государства, успехи нашей страны в этой области весьма скромны

МИР

Остров невезения. Как революционное прошлое мешает Кубе двигаться к контрреволюционному будущему

Парижский акцент. Французский историк и публицист Галина Аккерман — о том, насколько сильны во Франции пророссийские настроения и считают ли там Украину Европой

ДЕНЬГИ

Мёртвый груз. Почему в украинских банках неработающих кредитов больше, чем "живых"

Закарпатье: начало туристического бума. В 2017-м в регионе побывало 2 млн туристов — на треть больше, чем годом ранее

ОБЩЕСТВО

Исцели себя сам. Как журналист Фокуса пыталась получить врачебную помощь в период "межвременья" — когда медицинская реформа уже формально вступила в силу, но на практике ещё не заработала

Первая гривна комом Какой бывает первая работа и чем грозит подростку неофициальное трудоустройство

КУЛЬТУРА

В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин — о своей роли в фильме "Легенда Карпат" и новом альбоме "Піраміда"

Грандиознее Илона Маска. 10 самых интересных и ярких музыкальных клипов февраля

АРХИВАРИУС

Кремлёвский банкет. Что происходило за кулисами подписания Пакта о ненападении между Германией и СССР

ГИД

Раздемократизация. Исследование Freedom House: уровень гражданских свобод и политических прав в разных странах мира

P. S.

Инвестиции в вино. Самые дорогие вина, проданные в прошлом году на аукционах Christie’s