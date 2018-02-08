Фокус №6 (562)

НА ОБЛОЖКЕ
Фокус выяснил, почему космос покоряют в основном американцы, японцы и россияне и кто может стать следующим украинцем, который увидит Землю в иллюминаторе
НЕДЕЛЯ
Новости. Закон Украины об ужесточении ответственности за уклонение от уплаты алиментов; "Майдан" на Мальдивах; падение американских фондовых рынков; старт XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане — в новостях Фокуса на этой неделе
СТРАНА
Правые возвращаются! Что такое национальные дружины и законна ли их деятельность
Портрет коллаборанта. Кем являются люди, называющие себя "властью" на оккупированных территориях Донбасса
Отчего украинцы не летают. Несмотря на статус космического государства, успехи нашей страны в этой области весьма скромны
МИР
Остров невезения. Как революционное прошлое мешает Кубе двигаться к контрреволюционному будущему
Парижский акцент. Французский историк и публицист Галина Аккерман — о том, насколько сильны во Франции пророссийские настроения и считают ли там Украину Европой
ДЕНЬГИ
Мёртвый груз. Почему в украинских банках неработающих кредитов больше, чем "живых"
Закарпатье: начало туристического бума. В 2017-м в регионе побывало 2 млн туристов — на треть больше, чем годом ранее
ОБЩЕСТВО
Исцели себя сам. Как журналист Фокуса пыталась получить врачебную помощь в период "межвременья" — когда медицинская реформа уже формально вступила в силу, но на практике ещё не заработала
Первая гривна комом Какой бывает первая работа и чем грозит подростку неофициальное трудоустройство
КУЛЬТУРА
В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин — о своей роли в фильме "Легенда Карпат" и новом альбоме "Піраміда"
Грандиознее Илона Маска. 10 самых интересных и ярких музыкальных клипов февраля
АРХИВАРИУС
Кремлёвский банкет. Что происходило за кулисами подписания Пакта о ненападении между Германией и СССР
ГИД
Раздемократизация. Исследование Freedom House: уровень гражданских свобод и политических прав в разных странах мира
P. S.
Инвестиции в вино. Самые дорогие вина, проданные в прошлом году на аукционах Christie’s