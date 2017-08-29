Колёса истории. Как плавучие мельницы объединяли украинцев

Пару столетий назад украинские реки нельзя было представить без плавучих водяных мельниц. Они не только мололи зерно, но и объединяли людей разных национальностей и вероисповеданий

Коларово, городок на юго-западе Словакии, памятниками архитектуры не слишком богат. Костёл, барочная часовенка, чумной столб — такой же набор можно найти тут в любом городе. Туристов завлекают другим: на одном из рукавов Дуная зависла в стоячей воде плавучая мельница. Возраст её совсем не солидный: в 1965 г. последнюю действующую мельницу-старушку забрали из Коларова в музей в Мартине, а в 1980 г. власти решили, что надо построить новую. При мельнице действуют корчма и музей, летом проводятся мини-фестивали и работают эколагеря для школьников.

Кулибин не успел

Украинские реки тоже видели немало таких дрейфующих трудяг. Но до наших дней не уцелела ни одна мельница — есть лишь воспоминания старожилов и архивные фотографии. Больше всего таких конструкций было в центре и на севере страны — на реках Горынь, Десна, Сейм, Припять и, конечно же, Днепр.

Пик их популярности — ХІХ век, хотя само явление гораздо старше. На Припяти подобная конструкция, стоящая на двух сваях, действовала как минимум с 1552 г. Есть упоминание о мельнице на Днепре в районе Черкасс, датированное 1666 г. Киевский Расписной список вспоминает о плавучей мельнице "на двух байдаках" (лодках) на Днепре под городом ещё в 1684 году. На фоне этих документов смешными выглядят попытки известного российского самоделкина Ивана Кулибина в конце XVIII века запатентовать наплавную мельницу как собственное изобретение.

К началу XVIII в. подобные мукомольни уже упомянуты на украинских землях не менее чем в 30 местах. Известно, что во время своего визита в Киев в 1745 г. императрица Екатерина ІІ потребовала перевести восемь плавающих конструкций на левый берег Днепра, к Трухановому острову.

Популярность подобных мобильных мукомолен понятна: они были простыми по своему строению. Подливные колёса устанавливались на сваи, лодки или плоты. Один или два жернова соединялись при помощи зубчатой передачи с главным зубчатым колесом — групповым приводом, который находился между жерновами и приводился в действие валом водяного колеса. Если плот, на котором устанавливали водяное колесо, был большим по размерам, мельницу устраивали в передней части плота.

Плавучие мельницы были популярны во Франции

Но самая распространённая конфигурация основы — это всё-таки две лодки с валом, на концах которого стояли водные колеса. Эти колёса состояли из двойных деревянных крестовин, соединённых между собой досками. Лодки или плот в основе мельницы крепили к берегу толстыми канатами или тросами. Если уровень воды в реке понижался, мельницу немного отпускали поплавать — поймать течение. Когда воды становилось больше, тросом подтягивали к берегу.

Плавучей основой могли служить плот, барки, лодки-байдаки (само слово "байдак" в ХІХ в. стало синонимом плавающей мельницы), паром, иногда просто бочки или даже сваи. Даже два крепких дубовых ствола могли справиться с задачей.

Мельники против капитанов

С начала ХІХ в. имперские власти в Киеве всячески защищали и поощряли строительство наплавных мельниц на Днепре: в городе ощущался дефицит мукомольных предприятий. Когда в 1804 г. во время сплава леса по Днепру была повреждена плавающая мукомольня поверенного коммерческого советника Перетца, лесоторговцы были обязаны заплатить ему 23 рубля.

Кому такое понравится? Вот сплавщики леса и возмущались: понатыкали по всей реке своих мельниц, людям лес уже сплавлять негде! Но на их жалобу власти не отреагировали. В середине ХІХ в. лишь в околицах Киева мололи муку 19 наплавных мельниц, а всего в Киевской губернии их было около 130.

Но судоходство пошло в атаку. Мельницы мешали пароходам, и Днепровская пароходная компания требовала заменить все плавающие мукомольни на стационарные или вообще на ветряки. Требование отклонил киевский губернатор, аргументировав недопустимостью повышения цен на муку, которое неминуемо настанет, если вокруг города останутся только ветряки.

Компромисс всё же нашёлся: плавающие мельницы оставили, но только в местах, разрешённых местными судоходными начальниками и под присмотром полиции. Главным условием получения разрешения на работу наплавной мукомольни было обустройство её не на сваях, а на канатах — чтобы без проблем отодвинуть, если рядом появится пароход.

"Плавучей основой могли служить плот, барки, лодки-байдаки, паром, а иногда просто бочки"

Мир продлился всего несколько декад: в конце ХІХ в. согласно статье 363 Устава путей сообщения все мельницы, мешающие судоходству и не переведённые в указанное начальством место, могли быть разрушены без выплаты компенсации их хозяевам. Циркуляр от 11 января 1883 г. пояснял, что наплавные мельницы не могут устанавливаться на главных течениях рек; в местах, помеченных знаками судоходства; в местах разгрузки и погрузки пароходов, а также там, где ведомство путей сообщения ведёт работы.

Такое пренебрежительное отношение означало только одно: лодки-мельницы утратили монополию на киевскую муку. Техническая революция наступала им на пятки, в Киеве открывались всё новые паровые агрегаты, которые могли работать без силы ветра или воды.

Храм всех религий

Большинство плавучих мини-предприятий продержалось в крупных городах до начала ХХ в. Но в провинции всё было по старинке. Так, в селе Кричильск в Сарненском районе Ровенщины подобная мельница плавала на подложенных бочках по реке Горынь до 1937 г. Около Хотина такие работали по крайней мере до конца 1950-х годов.

Немало похожих мельниц было на западе Украны: на Тисе, Пруте, Днестре. Их ставили в тех местах, где сила течения позволяла разгуляться: в Кострыжевке (сейчас Заставновский район Черновицкой обл.), Колодробке (Тернопольщина), у Хотина, Мельницы-Подольской и ещё много где. В этих краях их называли "водяками".

Точное их количество не узнает уже никто и никогда: зерна выращивали много, мельниц тоже надо было множество. Румынские источники упоминают цифру 1294, говоря об общем количестве мельниц в междуречье Днестра и Прута в 1817 г. Сюда, безусловно, входят и обычные водяные мельницы, и даже ветряки, но какую-то часть составляют и наплавные конструкции. Максимально много их было в начале ХХ в.: в 1900 г. в одном лишь Хотинском повете упоминается 598 мельниц разного типа. В 1919 г., после изнуряющей войны, осталось только 414.

Такие мельницы были для западноукраинских местечек едва ли не единственным местом, объединявшим представителей всех народностей, живущих в городке. Храмы и школы у каждой общины были свои, в магазины заглядывали только на несколько минут, а вот в очереди к мельнику могли простоять и несколько часов. В сезон мукомольни работали круглосуточно, а зимой, когда реки замерзали, их вытягивали на берег.

Жаль, что эта страница промышленной истории Украины ушла в небытие вместе с той водой, которая крутила лопасти наплавных мельниц.