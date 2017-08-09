Немецкие экологи подали иск на 110 млн евро к Porsche

Германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное ведомство автодорожного транспорта ФРГ иск на сумму 110 млн евро против автопроизводителя Porsche.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Deutsche Welle.
Причиной претензии стало использование компанией нелегального оборудования, позволяющего снизить показатели загрязнения выхлопов на внедорожниках Cayenne.
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Таким образом экологи хотят создать прецедент и вновь обратить внимание на "дизельгейт".
"Каждый гражданин должен соблюдать закон. Если он будет уличен в нарушении ПДД или правил парковки, ему грозит штраф в соответствии с тяжестью совершенного им проступка. Такие же правила в будущем должны распространяться и на автопроизводителей, которые до сих пор не понесли должного наказания в Германии из-за "дизельного скандала", - заявил исполнительный директор DUH Юрген Реш.
Напомним, Opel обвиняют в нарушении экологических норм.