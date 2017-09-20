С 2018 года поехать в ЕС на авто можно будет только с подтвержденным техосмотром

Со следующего года все автомобили, которые въезжают из Украины в страны-члены Евросоюза, обязательно должны иметь соответствующий талон прохождения технического осмотра транспортного средства. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк во время встречи с полномочным министром посольства Литовской Республики в Украине Гвидасом Керушаускасом, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

Сейчас обязательный технический осмотр должны проходить транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки.

По словам Лавренюка, со следующего года в соответствии с положениями Женевского соглашения 1958 года, директивами ЕС и требованиями Соглашения об ассоциации Украины с ЕС все автомобили, въезжающие из Украины в страны-члены ЕС, обязательно должны иметь соответствующий талон прохождения технического осмотра транспортного средства.

Также технический осмотр будет обязательным при первой регистрации и перерегистрации транспортного средства.