Ford выпустит 40 моделей гибридных авто и электрокаров

Американский концерн Ford Motor Co. значительно увеличит инвестиции в электромобили – до $11 млрд к 2022 году. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на председателя совета директоров Ford Билла Форда на автосалоне в Детройте.

К этому сроку компания планирует выпустить 40 гибридных и полностью электрифицированных моделей автомобилей. Из них 16 будут полностью электрическими, уточнили представители концерна.

"Объем инвестиций значительно больше предыдущей объявленной цели в $4,5 млрд к 2020 году", – цитирует агентство Reuters слова представителей Ford.

Согласно последним данным, в 2016 году компания потратила на исследования и разработки новых продуктов и услуг $7,3 млрд, тогда как за предыдущие два года в эту сферу было вложено по $6,7 млрд.

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Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса $28 тыс. от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.