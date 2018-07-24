За 6 месяцев в Украину ввезли автомобилей на $1 миллиард

В первом полугодии текущего года импорт легковых автомобилей в Украину составил 985,3 млн долл.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.
Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии - на сумму 171,5 млн долл.
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На втором месте оказалась Германия - импорт составил более чем 163,4 млн долл.
Замыкает тройку лидеров США с результатом 138,6 млн долл.
Также в ГФС сообщили, что в январе-июне Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 3,9 млн долл. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и Турции.
Напомним, продажи подержанных импортных автомобилей в марте увеличились на 87% - до 7,4 тыс. автомобилей в сравнении с аналогичним периодом 2017 года.