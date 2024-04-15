"Брюссель должен найти условия": президент Польши назвал агроимпорт из Украины "политическим вопросом"

Анджей Дуда отметил, что самостоятельно страна проблему импорта зерна решить не сможет. Ограничения поступления украинской продукции в Евросоюз нарушили бы правила сообщества.

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Импорт агропродукции из Украины является очень серьезной проблемой, которая останется в будущем, но решить ее должен Европейский Союз. Об этом заявил Анджей Дуда, президент Польши, в интервью LRT.

Он обратил внимание на то, что Брюссель принял решение о снятии ограничений на импорт пищевых продуктов из Украины в ЕС. По его словам, это имеет последствия за пределами Украины, в частности в Польше.

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"Мы преимущественно аграрная страна, и наш рынок вдруг заполонили гигантские объемы", — пояснил Дуда.

Чиновник имел в виду продукцию из Украины. По его словам, благодаря своему замечательному, чрезвычайно плодородному чернозему Украина является житницей мира, и большая часть мира выиграла от этого.

Анджей Дуда отметил, что страна самостоятельно эту проблему решить не сможет. Ограничения поступления украинской продукции в Евросоюз, нарушили бы правила сообщества.

"Итак, Брюссель должен найти условия, которые также защитят страны-члены от ситуации, в которой мы сегодня находимся. Эту проблему надо решать на политическом уровне", — рассказал он.

Обсудил и польский политик войну России против Украины. По его словам, Киев стремится восстановить полный контроль над оккупированными территориями. Это также важно для всего мира, потому что это признак того, что международное право выполняется и действует. Россия должна будет его выполнить, выведя свои войска с территории Украины.

Протесты в Польше и зерно из Украины

Польские фермеры 9 февраля начали блокировать переезды на границе с Украиной. Участники акций требовали ограничить или полностью запретить транспортировку дешевой агропродукции с украинской территории и поддержать национальных сельхозпроизводителей.

Польское правительство пыталось приложить усилия для урегулирования ситуации. Томаш Обшанский, руководитель Ассоциации независимых сельхозпроизводителей Польши "Солидарность", заявил, что диалог аграриев с премьер-министром страны Дональдом Туском никаких результатов не дал. По его словам, руководитель правительства заявил, что у него "связаны руки и он ничего не может сделать".

19 марта Politico сообщило, что Польша и Франция вместе не поддерживают импорт зерна из Украины. Журналисты рассказали, что изменения, которых добиваются Париж и Варшава под давлением фермеров, могут стоить Украине 1,2 млрд евро недополученных доходов.

Напомним, 28 марта руководитель польского правительства рассказал, как решится вопрос украинского зерна. По словам польского премьера Дональда Туска, принятые решения будут способствовать защите как польских фермеров и производителей, так и украинских.