Чтобы ослабить Украину: россияне продолжают вывозить зерно из оккупации

Подполье отмечает, что из Мариуполя с начала текущего года по морю оккупанты вывезли не менее 50,7 тыс. тонн украинского зерна.

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Российские войска продолжают эксплуатировать оккупированные территории Украины, нацеливаясь на их разграбление с целью ослабить наше государство. В частности, они активно занимаются незаконным вывозом значительных объемов зерна. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

С целью похищения украинского зерна захватчики активно используют морской порт во временно оккупированном Мариуполе: с начала текущего года оттуда вышли суда, перевозившие десятки тысяч тонн украденного зерна.

В сообщении добавляют, что российские захватчики продолжают ускоренно разорять украинские земли. Целью является максимальное ослабление Украины. В ходе полномасштабного вторжения российские силы систематически осуществляют вывоз зерна с оккупированных территорий.

В источнике также сообщили, что недавно в порту во временно оккупированном Мариуполе захватчики отгрузили очередные 7600 тонн пшеницы. Украденное зерно было отправлено в один из российских морских портов.

В общей сложности с начала 2024 года через морской порт Мариуполь оккупанты вывезли не менее 50,7 тысяч тонн украинского зерна.

"Такие действия оккупантов являются нарушением международного права. Кража зерновых с оккупированных территорий происходят под руководством российских военных чиновников, а также коллаборантов, сотрудничающих с захватчиками", – добавили в ЦНС.

Напомним, что награбленное зерно и металл РФ пытается экспортировать и предоставить странам Африки в виде помощи. "Теневой флот" работает с выключенной идентификационной системой, чем нарушает международное морское право.