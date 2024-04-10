Щоб послабити Україну: росіяни продовжують вивозити зерно з окупації

Підпілля зазначає, що з Маріуполя з початку поточного року морем окупанти вивезли щонайменше 50,7 тис. тонн українського зерна.

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Російські війська продовжують експлуатувати окуповані території України, націлюючись на їхнє розграбування з метою послабити нашу державу. Зокрема, вони активно займаються незаконним вивезенням значних обсягів зерна. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

З метою викрадення українського зерна загарбники активно використовують морський порт у тимчасово окупованому Маріуполі: з початку поточного року звідти вийшли судна, що перевозили десятки тисяч тонн вкраденого зерна.

У повідомленні додають, що російські загарбники продовжують прискорено розоряти українські землі. Метою є максимальне ослаблення України. У процесі повномасштабного вторгнення російські сили систематично здійснюють вивезення зерна з окупованих територій.

У джерелі також повідомили, що нещодавно в порту в тимчасово окупованому Маріуполі загарбники відвантажили чергові 7600 тонн пшениці. Вкрадене зерно було відправлено в один із російських морських портів.

Загалом від початку 2024 року через морський порт Маріуполь окупанти вивезли щонайменше 50,7 тисяч тонн українського зерна.

"Такі дії окупантів є порушенням міжнародного права. Крадіжка зернових з окупованих територій відбуваються під керівництвом російських військових чиновників, а також колаборантів, які співпрацюють із загарбниками", — додали в ЦНС.

Нагадаємо, що награбоване зерно та метал РФ намагається експортувати та надати країнам Африки у вигляді допомоги. "Тіньовий флот" працює з вимкненою ідентифікаційною системою, чим порушує міжнародне морське право.