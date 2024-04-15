"Брюссель має знайти умови": президент Польщі назвав агроімпорт з України "політичним питанням"

Анджей Дуда наголосив на тому, що самостійно країна проблему імпорту зерна розв’язати не зможе. Обмеження надходження української продукції до Євросоюзу порушили б правила спільноти.

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Імпорт агропродукції з України є дуже серйозною проблемою, яка залишиться в майбутньому, але розв’язати її повинен Європейський Союз. Про це заявив Анджей Дуда, президент Польщі, в інтерв'ю LRT.

Він звернув увагу на те, що Брюссель ухвалив рішення стосовно зняття обмежень на імпорт харчових продуктів з України до ЄС. З його слів, це має наслідки за межами України, зокрема в Польщі.

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"Ми переважно аграрна країна, і наш ринок раптом заполонили гігантські обсяги", – пояснив Дуда.

Посадовець мав на увазі продукцію з України. З його слів, завдяки своєму чудовому, надзвичайно родючому чорнозему Україна є житницею світу, і велика частина світу виграла від цього.

Анджей Дуда наголосив на тому, що країна самостійно цю проблему розв’язати не зможе. Обмеження надходження української продукції до Євросоюзу, порушили б правила спільноти.

"Отже, Брюссель має знайти умови, які також захистять країни-члени від ситуації, в якій ми сьогодні перебуваємо. Цю проблему треба вирішувати на політичному рівні", – розповів він.

Обговорив й польський політик війну Росії проти України. З його слів, Київ прагне відновити повний контроль над окупованими територіями. Це також важливо для всього світу, тому що це ознака того, що міжнародне право виконується та діє. Росія повинна буде його виконати, вивівши свої війська з території України.

Протести в Польщі та зерно з України

Польські фермери 9 лютого розпочали блокувати переїзди на кордоні з Україною. Учасники акцій вимагали обмежити або повністю заборонити транспортування дешевої агропродукції з української території та підтримати національних сільгоспвиробників.

Польський уряд намагався докласти зусиль для врегулювання ситуації. Томаш Обшанський, керівник Асоціації незалежних сільгоспвиробників Польщі "Солідарність", заявив, що діалог аграріїв із прем'єр-міністром країни Дональдом Туском ніяких результатів не дав. За його словами, керівник уряду заявив, що в нього "зв'язані руки й він нічого не може зробити".

19 березня Politico повідомило, що Польща та Франція разом не підтримують імпорт зерна з України. Журналісти розповіли, що зміни, яких домагаються Париж і Варшава під тиском фермерів, можуть коштувати Україні 1,2 млрд євро недоотриманих доходів.

Нагадаємо, 28 березня керівник польського уряду розповів, як вирішиться питання українського зерна. За словами польського прем'єра Дональда Туска, ухвалені рішення сприятимуть захисту як польських фермерів і виробників, так і українських.