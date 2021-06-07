Для презентации Porsche Panamera провели необычную фотосъемку в пустыне с дроном (видео)

Креативность и современные технологии позволяют реализовывать совершенно неожиданные задумки.

Подготовка к выводу на рынок новой модели — процесс очень разносторонний. И фотограф Бабер Афзаль, готовивший визуальный образ обновленного Porsche Panamera 2021 модельного года, нашел отличный способ продемонстрировать это.

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Пустыня — далеко не самое привычное место для модели этого класса, а тем более ночная пустыня. Однако, похоже, именно этот контраст и позволил Афзалю сделать серию запоминающихся футуристических фотографий, которые использовала немецкая компания во время дебюта Panamera 2021 минувшим летом.

Чтобы подчеркнуть задуманный образ, Афзаль снимал не просто в ночной пустыне — он использовал дрон. В сочетанием с пониманием того, как можно использовать получившийся фотоматериал при последующей обработке, это дало отличный результат: необычно, ярко, сочно и при этом без излишнего визуального шума. В общем, футуризм, но с присущей немцам сдержанностью.

На видео ниже — процесс съемки Porsche Panamera в ночной пустыне. "На создание этих концептуальных фотографий меня вдохновил сам Porsche Panamera", — говорит Бабер Афзаль.

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