Для презентації Porsche Panamera провели незвичайну фотозйомку в пустелі з дроном (відео)

Креативність і сучасні технології дозволяють реалізовувати абсолютно несподівані задумки.

Підготовка до виведення на ринок нової моделі — процес дуже різносторонній. І фотограф Бабер Афзаль, який готував візуальний образ оновленого Porsche Panamera 2021 модельного року, знайшов відмінний спосіб продемонструвати це.

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Пустеля — далеко не звичне місце для моделі цього класу, а тим паче нічна пустеля. Однак, схоже, саме цей контраст і дозволив Афзалю зробити серію пам'ятних футуристичних фотографій, які використовувала німецька компанія під час дебюту Panamera 2021 минулого літа.

Щоб підкреслити задуманий образ, Афзаль знімав не просто в нічний пустелі — він використовував дрон. У поєднанні з розумінням того, як можна використовувати отриманий фотоматеріал для подальшої обробки, це дало відмінний результат: незвично, яскраво, соковито й при цьому без зайвого візуального шуму. Загалом, футуризм, але з властивою німцям стриманістю.

На відео нижче — процес зйомки Porsche Panamera в нічний пустелі. "На створення цих концептуальних фотографій мене надихнув власне Porsche Panamera", — говорить Бабер Афзаль.

Раніше Фокус повідомляв, що Porsche готує "бюджетний Taycan" — ще один електрокар, який розширить гамму марки до семи моделей. Майбутня новинка матиме той же форм-фактор, що в Taycan, однак стане компактнішим і доступнішим за ціною.

Також ми розповідали, що вчений переплутав знімок, сприйнявши Землю за Марс. Незважаючи на величезну відстань між цими світами й абсолютно різні умови, планети більш схожі, ніж ми думаємо.