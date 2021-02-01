Новый рамный внедорожник Lexus GX появился в Украине

Автомобиль также представлен в комплектации Executive.

Рамный внедорожник премиум-класса Lexus GX уже появился в Украине ― модель доступна для заказа и приобретения. Автомобиль также представлен в новой комплектации Executive, которая сохраняет важнейшие характеристики модели: мощный двигатель и комплекс систем безопасности Lexus Safety System+.

Lexus GX в комплектации Executive оснащен атмосферным двигателем V8, который дарит превосходную динамику движения, развивая максимальную мощность 296 л.с. (218 кВт при об/мин), максимальный крутящий момент составляет 438 Нм при об/мин.

Модель Lexus GX в комплектации Executive также получила комплекс систем безопасности Lexus Safety System+**, благодаря чему может гарантировать повышенный уровень защиты водителя и пассажиров. Среди средств активной безопасности, доступных в Lexus GX, ― система распознавания дорожных знаков (RSA), система предаварийной безопасности (PCS), система предупреждения о съезде с полосы (LDA) и система автоматического дальнего света. В автомобиле также предусмотрены адаптивная антиблокировочная тормозная система (ABS), усилитель экстренного торможения (BAS) и система курсовой устойчивости автомобиля (VSC).

Будучи менее насыщенной, чем комплектация Luxury, Executive сохраняет присущий бренду Lexus уровень роскоши. Кроме того, меньшая наполненность позволила сделать Lexus GX в комплектации Executive значительно более доступным по цене.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году Lexus завезет в Украину обновленное купе LC.