Новий рамний позашляховик Lexus GX з'явився в Україні

Автомобіль також представлений у комплектації Executive.

Рамний позашляховик преміум-класу Lexus GX уже з'явився в Україні — модель доступна для замовлення і придбання. Автомобіль також представлений у новій комплектації Executive, що зберігає найважливіші характеристики моделі: потужний двигун і комплекс систем безпеки Lexus Safety System +.

Lexus GX у комплектації Executive оснащений атмосферним двигуном V8, що дарує чудову динаміку руху, розвиваючи максимальну потужність 296 к.с. (218 кВт за об/хв), максимальний крутний момент становить 438 Нм за об/хв.

Модель Lexus GX у комплектації Executive також отримала комплекс систем безпеки Lexus Safety System + **, завдяки чому може гарантувати підвищений рівень захисту водія і пасажирів. Серед засобів активної безпеки, доступних у Lexus GX, — система розпізнавання дорожніх знаків (RSA), система передаварійної безпеки (PCS), система попередження про з'їзд зі смуги (LDA) і система автоматичного дальнього світла. В автомобілі також передбачені адаптивна антиблокувальна гальмівна система (ABS), підсилювач екстреного гальмування (BAS) і система курсової стійкості автомобіля (VSC).

Будучи менш насиченою, ніж комплектація Luxury, Executive зберігає властивий бренду Lexus рівень розкоші. Крім того, менша наповненість дозволила зробити Lexus GX у комплектації Executive значно більш доступним за ціною.

Раніше ми повідомляли, що у 2021 році Lexus завезе в Україну оновлене купе LC.