Tesla запускает производство электромобилей в Индии

По словам Илона Маска, компания начнет продавать свои автомобили на индийском рынке к концу этого года.

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск подтвердил, что ведущий производитель электромобилей выходит на индийский рынок. Первый завод компании в Индии будет введен в строй в штате Карнатака.

Об этом сообщает Gizmochina.

В прошлом месяце Илон Маск заявил, что Tesla вела переговоры с несколькими штатами Индии об открытии своего офиса, выставочных залов, завода и центра исследований и разработок.

Tesla уже объединила Tesla Motors India и Energy Private Limited с зарегистрированным офисом в столице штата городе Бангалор, который известен как "Кремниевая долина Индии".

По словам Маска, Tesla начнет продавать свои автомобили на индийском рынке к концу этого года. Компания начала принимать предварительные заказы на покупку автомобилей с депозитом в 1000 долларов.

Также сообщается, что несколько дней назад Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткойны, а Илон Маск заявил, что вскоре компания будет принимать криптовалюту в качестве формы оплаты.

Напомним, Илон Маск заявил, что хочет создать летающую версию Tesla Roadster и разработать микроавтобус со съемной солнечной крышей. Отметим, что Tesla Model 3 стала самым продаваемым электроавтомобилем в мире. Компания смогла продать более 500 тысяч автомобилей.