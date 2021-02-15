Tesla запускає виробництво електромобілів в Індії

За словами Ілона Маска, компанія почне продавати свої автомобілі на індійському ринку до кінця цього року.

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск підтвердив, що провідний виробник електромобілів виходить на індійський ринок. Перший завод компанії в Індії буде введено в дію в штаті Карнатака.

Про це повідомляє Gizmochina.

Минулого місяця Ілон Маск заявив, що Tesla вела переговори з декількома штатами Індії про відкриття свого офісу, виставкових залів, заводу і центру досліджень та розробок.

Tesla вже об'єднала Tesla Motors India та Energy Private Limited із зареєстрованим офісом у столиці штату місті Бангалор, яке відоме як "Кремнієва долина Індії".

За словами Маска, Tesla почне продавати свої автомобілі на індійському ринку до кінця цього року. Компанія почала приймати попередні замовлення на покупку автомобілів з депозитом 1000 доларів.

Також повідомляється, що кілька днів тому Tesla інвестувала 1,5 мільярда доларів у біткоїни, а Ілон Маск заявив, що незабаром компанія буде приймати криптовалюти як форму оплати.

Нагадаємо: Ілон Маск заявив, що хоче створити літальну версію Tesla Roadster і розробити мікроавтобус зі знімним сонячним дахом. Зазначимо, що Tesla Model 3 стала найбільш продаваним електроавтомобілем у світі. Компанія змогла продати понад 500 тисяч автомобілів.