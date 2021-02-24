Глава Suzuki Motor уходит в отставку после более 40 лет правления компанией

Автопроизводитель обещает оставить должность, которую покинул Осаму Сузуки, вакантной.

91-летний Осаму Сузуки после 43 лет правления японского автопроизводителя Suzuki Motor заявил об уходе с поста председателя управления компаний. Об этом сообщает Kyodo News.

"Я решил уступить место преемникам, чтобы продвигать среднесрочный бизнес-план. … В прошлом году я играл в гольф 47 раз и нахожусь в хорошей форме. Пожалуйста, не волнуйтесь", — рассказал Сузуки о своем уходе и состоянии здоровья.

Автопроизводитель при этом сообщает, что позиция председателя правления останется вакантной.

Согласно бизнес-плану, о котором заявил Осаму Сузуки, японский бренд должен достичь продаж на 46 миллиардов долларов к 2025 году. Для сравнения, в 2019 компания выручила с продаж 32,9 миллиарда долларов. С 2025 года компания планирует начать масштабный переход на электроавтомобили.

Благодаря управлению Осаму, уровень консолидированных продаж компании за 25 лет в период с 1980 по 2006 годы увеличился в 6 раз. В автопроме Осаму Сузуки находится с 1958 года. В 2015 году он покинул пост президента Sukuzi Motor и передал его сыну. При этом он оставался председателем управления компании.

Suzuki Motor Corporation входит в 5 крупнейших автопроизводителей Японии, занимая 4 позицию.

Напомним, в этом году компания Toyota планирует показать свои первые электромобили для массового рынка.

Сообщалось, что популярность электрокаров в Евросоюзе стремительно растет. За год продано более 281 тысячи гибридов и электромобилей.