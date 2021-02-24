Глава Suzuki Motor йде у відставку після понад 40 років правління компанією

Автовиробник обіцяє залишити посаду, яку покинув Осаму Сузукі, вакантною.

91-річний Осаму Сузукі після 43 років правління японського автовиробника Suzuki Motor заявив про відхід із посту голови управління компаній. Про це повідомляє Kyodo News.

"Я вирішив поступитися місцем наступникам, щоб просувати середньостроковий бізнес-план. ... Минулого року я грав у гольф 47 разів і перебуваю в хорошій формі. Будь ласка, не хвилюйтеся", — розповів Сузукі про свій відхід і стан здоров'я.

Автовиробник при цьому повідомляє, що позиція голови правління залишиться вакантною.

Згідно з бізнес-планом, про який заявив Осаму Сузукі, японський бренд повинен досягти продажів на 46 мільярдів доларів до 2025 року. Для порівняння, у 2019 компанія виручила з продажів 32,9 мільярди доларів. З 2025 року компанія планує почати масштабний перехід на електроавтомобілі.

Завдяки управлінню Осаму, рівень консолідованих продажів компанії за 25 років у період з 1980 по 2006 роки збільшився в 6 разів. В автопромі Осаму Сузукі знаходиться з 1958 року. У 2015 році він покинув пост президента Sukuzi Motor і передав його синові. При цьому він залишався головою управління компанії.

Suzuki Motor Corporation входить у 5 найбільших автовиробників Японії, посідаючи 4 позицію.

Нагадаємо, цьогоріч компанія Toyota планує показати свої перші електромобілі для масового ринку.

Повідомлялося, що популярність електрокарів в Євросоюзі стрімко зростає. За рік продано понад 281 тисячу гібридів та електромобілів.