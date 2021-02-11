Toyota в этом году представит свои первые электромобили для массового рынка

Ведущий автопроизводитель мира пока не уделял большого внимания полностью электрическим автомобилям.

Компания Toyota официально сообщила, что представит свои первые электромобили для массового рынка в США в конце этого года, но не сообщила ни о типах автомобилей, ни о ценах. Было только сказано, что два новых электромобиля будут представлены вместе с новым гибридом.

Toyota ранее заявляла, что разрабатывает электрический внедорожник на новой гибкой платформе, которая может быть использована для нескольких электромобилей.

"Мы по-прежнему лидеры в области электрификации, которая началась с нашего новаторского представления Prius почти 25 лет назад", – сказал Боб Картер, исполнительный вице-президент по продажам Toyota в Северной Америке.

Toyota является одним из первых создателей гибридных автомобилей, и добилась на этом рынке больших успехов, прежде всего, с моделью Prius. Но гибриды используют электромоторы только как дополнение к бензиновым. В отличие от большинства других крупных автопроизводителей, Toyota масштабно предлагает свои электромобили лишь в Китае. В США продается один полностью электрический автомобиль – RAV4 EV. Продажи составили всего несколько тысяч единиц.

Свое прохладное отношение к электромобилям руководство компании неоднократно объясняло том, что, по их данным, совокупные выбросы парниковых газов полностью электрических и гибридных автомобилей "примерно одинаковы с учетом загрязняющих веществ, создаваемых при производстве электроэнергии, используемой для зарядки аккумуляторов".

Вместе с тем, в декабре прошлого года было объявлено, что Toyota выпустит компактный электромобиль за $16 000 в 2021 году. На одной зарядке батареи он сможет проезжать около 100 километров.

Создание этой модели согласуется с планом японского правительства добиться того, чтобы к середине 2030-х годов все продающиеся в стране новые автомобили, в том числе сверхкомпактные, имели электрическую или гибридную силовую установку.

Также было обещано, что в 2021 году Toyota представит прототип электромобиля с запасом хода 500 км и полной зарядкой за 10 минут. Он будет оснащен принципиально новой аккумуляторной батареей – твердотельной. Над этой технологией компания начала работать еще в 2017 году.

Toyota уделяет большое внимание электромобилям без аккумуляторных батарей. Электроэнергию для питания их электродвигателей вырабатывают так называемые топливные элементы. В них подается жидкий водород, который превращается внутри в пары воды с выделением электроэнергии.

В декабре 2020-го компания начала продажи второго поколения модели Mirai. В Японии ее цена составляет $48 тысяч с учетом государственной субсидии в размере $10 тысяч. Одной заправки водородом достаточно для преодоления 800 км пути.

Напомним, компания Audi анонсировала e-tron GT, новый дорогой мощный электрический седан, созданный на основе технологий, разработанных для первого электромобиля Porsche – Taycan.

Популярность электрокаров в Евросоюзе стремительно растет. Несмотря на то, что в целом автомобильный рынок ЕС оставался в минусе, в декабре были проданы рекордные 281 тыс. гибридов и электрокаров (+264% по сравнению с декабрем 2019 года). Для сравнения: в ноябре было продано на 115 тыс. таких машин меньше.