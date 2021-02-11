Toyota цього року представить свої перші електромобілі для масового ринку
Провідний автовиробник світу поки не приділяв великої уваги повністю електричним автомобілям.
Компанія Toyota офіційно повідомила, що представить свої перші електромобілі для масового ринку в США наприкінці цього року, але не повідомила ні про типи автомобілів, ні про ціни. Було тільки сказано, що два нових електромобіля представлять разом з новим гібридом.
Toyota раніше заявляла, що розробляє електричний позашляховик на новій гнучкій платформі, яка може бути використана для кількох електромобілів.
"Ми як і раніше лідери в області електрифікації, яка почалася з нашого новаторського уявлення Prius майже 25 років тому", — сказав Боб Картер, виконавчий віце-президент з продажу Toyota в Північній Америці.
Toyota є одним з перших творців гібридних автомобілів, і домоглася на цьому ринку великих успіхів, перш за все, з моделлю Prius. Але гібриди використовують електромотори тільки як доповнення до бензинових. На відміну від більшості інших великих автовиробників, Toyota масштабно пропонує свої електромобілі лише в Китаї. У США продається один повністю електричний автомобіль — RAV4 EV. Продажі склали всього кілька тисяч одиниць.
Своє прохолодне ставлення до електромобілів керівництво компанії неодноразово пояснювало тим, що, за їхніми даними, сукупні викиди парникових газів повністю електричних і гібридних автомобілів "приблизно однакові з урахуванням речовин, які забруднюють, що створюються при виробництві електроенергії, яка використовується для зарядки акумуляторів".
Разом з тим, в грудні минулого року було оголошено, що Toyota випустить компактний електромобіль за $16 000 у 2021 році. На одній зарядці батареї він зможе проїжджати близько 100 кілометрів.
Створення цієї моделі узгоджується з планом японського уряду домогтися того, щоб до середини 2030-х років всі нові автомобілі, які продаються в країні, зокрема компактні, мали електричну або гібридну силову установку.
Також було обіцяно, що у 2021 році Toyota представить прототип електромобіля із запасом ходу 500 км і повною зарядкою за 10 хвилин. Він буде оснащений принципово новою акумуляторною батареєю — твердотільною. Над цією технологією компанія почала працювати ще у 2017 році.
Toyota приділяє велику увагу електромобілям без акумуляторних батарей. Електроенергію для живлення їх електродвигунів виробляють так звані паливні елементи. До них подається рідкий водень, який перетворюється всередині у водяну пару з виділенням електроенергії.
У грудні 2020 року компанія почала продажі другого покоління моделі Mirai. В Японії її ціна складає $48 тисяч з урахуванням державної субсидії розміром $10 тисяч. Однієї заправки воднем достатньо для подолання 800 км шляху.
Нагадаємо, компанія Audi анонсувала e-tron GT, новий дорогий потужний електричний седан, створений на основі технологій, розроблених для першого електромобіля Porsche — Taycan.
Популярність електрокарів у Євросоюзі стрімко зростає. Незважаючи на те, що загалом автомобільний ринок ЄС залишався в мінусі, в грудні було продано рекордні 281 тис гібридів та електрокарів (+264% порівняно з груднем 2019 року). Для порівняння: у листопаді було продано на 115 тис таких машин менше.