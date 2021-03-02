Volvo планирует перейти на выпуск электромобилей к 2030 году

В компании считают, что у автомобилей с ДВС нет будущего, поэтому они сосредоточат свои силы на производстве электрических авто.

Шведский автопроизводитель Volvo Cars планирует перейти на производство автомобилей с электродвигателями к 2030 году. Об этом сообщает BBC.

Автопроизводитель собирается достичь этой цели в два этапа: к 2025 половина всех машин будет с электродвигателем, а остальные — гибридными. А к 2030 году компания полностью откажется от автомобилей с ДВС и гибридов. В компании уточняют, что ускорить переход на электромобили их вынуждают правила, которые принимают в Европе. Например, в Британии с 2030 года под запретом окажутся фургоны на дизеле и бензине.

"Чтобы оставаться успешными, нам нужен прибыльный рост. Поэтому вместо того, чтобы инвестировать в сокращающийся бизнес, мы предпочитаем инвестировать в будущее — электричество и онлайн. У автомобилей с двигателем внутреннего сгорания нет долгосрочного будущего", — заявил гендиректор Volvo Хакан Самэльссон.

[ + – ] Хакан Самэльссон. Фото: drive2.ru

В компании также планируют активнее развивать онлайн-продажи для большей простоты процесса покупки автомобилей.

При этом Volvo не планирует вкладывать средства в развитие машин с водородными топливными элементами. В Volvo считают, что спрос со стороны клиентов не будет достаточным. И у таких авто также присутствуют проблемы с доступностью точек заправки подобных автомобилей.

Напомним, Фокус проводил тест-драйв нового Volvo XC60. Ранее сообщалось, что шведский автопроизводитель создал симулятор автовождения на основе технологии смешанной реальности.