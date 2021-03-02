Volvo планує перейти на випуск електромобілів до 2030 року

У компанії вважають, що в автомобілів з ДВЗ немає майбутнього, тому вони зосередять свої сили на виробництві електричних авто.

Шведський автовиробник Volvo Cars планує перейти на виробництво автомобілів з електродвигунами до 2030 року. Про це повідомляє BBC.

Автовиробник збирається досягти цієї мети у два етапи: до 2025 половина всіх машин буде з електродвигуном, а решта — гібридними. А до 2030 року компанія повністю відмовиться від автомобілів з ДВЗ і гібридів. У компанії уточнюють, що прискорити перехід на електромобілі їх змушують правила, які приймають у Європі. Наприклад, у Британії з 2030 року під забороною опиняться фургони на дизелі і бензині.

"Щоб залишатися успішними, нам потрібен прибутковий ріст. Тому замість того, щоб інвестувати в бізнес, що скорочується, ми вважаємо за краще інвестувати в майбутнє — електрику та онлайн. В автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння немає довгострокового майбутнього", — заявив гендиректор Volvo Хакан Самельссон.

[ + – ] Хакан Самельссон. Фото: drive2.ru

У компанії також планують активніше розвивати онлайн-продажі для більшої простоти процесу купівлі автомобілів.

При цьому Volvo не планує вкладати кошти в розвиток машин з водневими паливними елементами. У Volvo вважають, що попит з боку клієнтів не буде достатнім. І в таких авто також присутні проблеми з доступністю точок заправки подібних автомобілів.

Нагадаємо, що Фокус проводив тест-драйв нового Volvo XC60. Раніше повідомлялося, що шведський автовиробник створив симулятор автоводіння на основі технології змішаної реальності.