Владельцы Tesla не любят Илона Маска, — исследование

Покупатели электрокаров Tesla не считают личность главы компании ключевым фактором, влияющим на решение о покупке.

Многие поклонники и скептики Tesla отождествляют бренд с Илоном Маском благодаря его харизме, неуемной энергии и высокой медийности. Может показаться, что покупатели электрокаров Tesla также во многом делают свой выбор из-за личности Маска, желая опосредованно быть причастными к изменениям, которые внедряет этот человек.

Однако в действительности это не так, а главными факторами покупки выступают потребительские качества электрокаров Tesla. К такому выводу пришли в американской исследовательской компании Escalent, проведя исследование как среди владельцев Tesla, так и среди тех, кто только подумает о покупке.

Опрос Escalent проводился в США с 21 декабря 2020 года по 19 февраля 2021 года среди 1003 респондентов. В число опрошенных вошли:

100 владельцев Tesla

100 владельцев других электромобилей

803 водителя, которые в настоящее время не владеют электромобилем, но подумывают о покупке в ближайшее время

Опрос является частью более масштабного американского исследования EVForward, содержащего более 10 000 покупателей новых автомобилей в возрасте 18-80 лет, взвешенных по возрасту, полу и месту жительства, чтобы соответствовать демографическим характеристикам покупателей новых автомобилей в США, и по типу автомобиля, чтобы соответствовать текущим продажам.

Результаты исследования Escalent показывают, что электрокары Tesla нравятся их владельцам и привлекают тех, кто намеревается купить электромобиль в течение пяти лет. В списке пяти наиболее важных критериев, влияющих на решение о приобретении Tesla, оказались:

Дизайн

Производительность

Динамика разгона

Качество сборки

Широкая гамма модификаций

Как видите, для реальных покупателей электромобилей бренд Tesla и Илон Маск — не одно и то же. Более того — часть респондентов негативно отозвалась о главе компании. Так, 26% владельцев Tesla из числа опрошенных считают, что Маск недостаточно сосредоточен на развитии бренда. А среди тех, кто не владеет электрокаром Tesla, оказалось немало тех, кто считает Маска негативным персонажем — в частности, из-за его неоднозначным высказываний в Twitter и попыток манипулирования общественным мнением.

"Cреди респондентов, которые владеют Tesla или электромобилем другой марки, Илон Маск является одним из главных негативных маркеров при оценке бренда", — отметил вице-президент Escalent Майк Доворани.

Также респонденты опроса обеспокоены безопасности Tesla в отношении ее технологий автономного вождения: системы помощи водителю Autopilot и функции полного самоуправления Full Self-Driving, обещанной компанией к концу 2021 года.

Эта обеспокоенность вполне обоснована, ведь в самой компании признают, что система FSD не являет полноценным автопилотом и не станет им в ближайшем будущем.

Ранее мы писали, что рейтинг надежности автомобилей в возрасте трех лет, составленный американским агентством J.D. Power, продемонстрировал, что надежность электрокаров Tesla находится на недостаточно высоком уровне.