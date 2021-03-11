Власники Tesla не люблять Ілона Маска, — дослідження

Покупці електрокарів Tesla не вважають особистість голови компанії ключовим фактором, що впливає на рішення про покупку.

Багато шанувальників і скептиків Tesla ототожнюють бренд з Ілоном Маском завдяки його харизмі, невгамовній енергії та високій медійності. Може здатися, що покупці електрокарів Tesla також багато в чому роблять свій вибір через особистість Маска, бажаючи опосередковано бути причетними до змін, які впроваджує ця людина.

Однак насправді це не так, а головними факторами покупки виступають споживчі якості електрокарів Tesla. Такого висновку дійшли в американській дослідницькій компанії Escalent, провівши дослідження як серед власників Tesla, так і серед тих, хто тільки думає про покупку.

Опитування Escalent проводилося в США з 21 грудня 2020 року до 19 лютого 2021 року серед 1003 респондентів. У число опитаних увійшли:

100 власників Tesla;

100 власників інших електромобілів;

803 водія, які зараз не володіють електромобілем, але подумують про покупку найближчим часом.

Опитування є частиною масштабнішого американського дослідження EVForward, що містить більше 10 000 покупців нових автомобілів у віці 18-80 років, зважених за віком, статтю та місцем проживання, щоб відповідати демографічним характеристикам покупців нових автомобілів в США, і за типом автомобіля, щоб відповідати поточним продажам.

Результати дослідження Escalent показують, що електрокари Tesla подобаються їх власникам і приваблюють тих, хто має намір купити електромобіль протягом п'яти років. У списку п'яти найважливіших критеріїв, що впливають на рішення про придбання Tesla, виявилися:

дизайн;

продуктивність;

динаміка розгону;

якість збірки;

широка гамма модифікацій.

Як бачите, для реальних покупців електромобілів бренд Tesla та Ілон Маск — не одне й те саме. Більше того — частина респондентів негативно відгукнулася про голову компанії. Так, 26% власників Tesla з числа опитаних вважають, що Маск недостатньо зосереджений на розвитку бренду. А серед тих, хто не володіє електрокаром Tesla, виявилося чимало тих, хто вважає Маска негативним персонажем — зокрема, через його неоднозначні висловлювання у Twitter і спроби маніпулювання громадською думкою.

"Серед респондентів, які володіють Tesla або електромобілем іншої марки, Ілон Маск є одним з головних негативних маркерів при оцінці бренду", — зазначив віце-президент Escalent Майк Доворані.

Також респонденти опитування стурбовані безпекою Tesla щодо її технологій автономного водіння: системи допомоги водієві Autopilot і функції повного самоврядування Full Self-Driving, обіцяної компанією до кінця 2021 року.

Ця стурбованість цілком обгрунтована, адже в самій компанії визнають, що система FSD не є повноцінним автопілотом і не стане ним у найближчому майбутньому.

Раніше ми писали, що рейтинг надійності автомобілів у віці трьох років, складений американським агентством JD Power, продемонстрував, що надійність електрокарів Tesla знаходиться на недостатньо високому рівні.