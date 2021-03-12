Renault презентовала новый логотип (фото, видео)

За 122 года существования компании логотип меняется уже в девятый раз

Компания Renault (Франция) приняла решение в очередной раз сменить свой фирменный логотип.

Как заявили в пресс-службе компании, изменение символики – это шаг на пути реализации новой стратегии бренда под названием "Renaulution".

Шеф-дизайнер Renault Жиль Видаль сообщил, что разработка нового логотипа началась в 2019 году. Классическая ромбовидная форма сохранена, однако вместо объемной ее сделали плоской.

За 122-летнюю историю существования компании логотип меняют уже в девятый раз. В ближайшее время новый логотип появится на официальном сайте компании, а также в информационной и рекламной продукции.

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На автомобилях новую эмблему планируют использовать в 2022 году. Полный переход на измененный логотип состоится в 2024 году после того, как будет окончательно обновлен модельный ряд выпускаемых автомобилей.

[ + – ] Презентащция нового логотипа

Напомним, в октябре прошлого года Renault представил самый дешевый электромобиль в Европе — Dacia Spring Electric. Бюджетная модель Dacia Spring Electric поступит в продажу весной 2021 года и будет стоить 10 тыс. евро. За эти деньги клиенты получат электродвигатель мощностью 33 кВт (44 л. с.), аккумулятор емкостью 26,8 кВт·ч. На полностью заряженном аккумуляторе авто сможет проехать 225 км и развить скорость максимум до 125 км/ч.

В феврале текущего года французская компания Peugeot представила новый фирменный логотип. Она начала его использовать 25 февраля. Первым автомобилем с новой эмблемой станет хетчбэк Peugeot 308 следующего поколения. Его премьера состоится 18 марта.

В марте 2021 года американская компания Amazon обновила иконку своего фирменного приложения Amazon Shopping из-за якобы схожего вида полоски скотча на ней с усами Адольфа Гитлера.

А в июне прошлого года Европейский суд общей юрисдикции отказался признать логотип известной компании Adidas торговой маркой, защищенной законодательством ЕС.