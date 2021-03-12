Renault презентувала новий логотип (фото, відео)

За 122 роки існування компанії логотип змінюється вже вдев'яте.

Компанія Renault (Франція) ухвалила рішення вкотре змінити свій фірмовий логотип.

Як заявили в прес-службі компанії, зміна символіки — це крок на шляху реалізації нової стратегії бренду під назвою "Renaulution".

Шеф-дизайнер Renault Жиль Відаль повідомив, що розробка нового логотипу почалася в 2019 році. Класична ромбоподібна форма збережена, однак замість об'ємної її зробили плоскою.

За 122-річну історію існування компанії логотип змінюють вже вдевʼяте. Найближчим часом новий логотип з'явиться на офіційному сайті компанії, а також в інформаційній і рекламній продукції.

[ + – ] Логотипи концерну Renault з 1900 року по наші дні

На автомобілях нову емблему планують використовувати в 2022 році. Повний перехід на змінений логотип відбудеться в 2024 році після того, як буде остаточно оновлений модельний ряд автомобілів, що випускаються.

[ + – ] Презентащція нового логотипу

Нагадаємо, у жовтні минулого року Renault представив найдешевший електромобіль в Європі — Dacia Spring Electric. Бюджетна модель Dacia Spring Electric надійде в продаж навесні 2021 року і коштуватиме 10 тис. євро. За ці гроші клієнти отримають електродвигун потужністю 33 кВт (44 к. с.), Акумулятор ємністю 26,8 кВт·год. На повністю зарядженому акумуляторі авто зможе проїхати 225 км і розвинути швидкість максимум до 125 км/ч.

У лютому поточного року французька компанія Peugeot представила новий фірмовий логотип. Вона почала його використовувати 25 лютого. Першим автомобілем із новою емблемою стане хетчбек Peugeot 308 наступного покоління. Його прем'єра відбудеться 18 березня.

У березні 2021 року американська компанія Amazon оновила іконку свого фірмового додатку Amazon Shopping через нібито схожий вид смужки скотчу на ній з вусами Адольфа Гітлера.

А в червні минулого року Європейський суд загальної юрисдикції відмовився визнати логотип відомої компанії Adidas торговою маркою, захищеною законодавством ЄС.