В России выставили на продажу "Жигули" Бориса Немцова (фото)

ВАЗ-2103 выпущен в 1991 году, но до сих пор в хорошем состоянии и на ходу

В России за три миллиона рублей (1, 14 млн гривен) продается автомобиль "ВАЗ-2103", первым владельцем которого был российский оппозиционер Борис Немцов, убитый в Москве 27 февраля 2015 года.

Сообщение о продаже опубликовала в Facebook жительница Нижнего Новгорода Наталья Убайдова.

"Друзья, кому первую ласточку первого губернатора Нижегородской области? На ходу", – написала она, разместив фото машины и документы на нее. В паспорте транспортного средства значится, что автомобиль белого цвета выпущен в 1991 году, его первый владелец – Немцов Борис Ефимович, дата снятия с учета – 9 сентября 1997 года.

"Это, действительно, Немцова автомобиль, машину купили, когда Немцов уезжал в Москву", – сообщила Убайдова ресурсу РИА Новости.

По словам женщины, машина принадлежит ее знакомому – пожилому мужчине, купившему "Жигули" Немцова через доверенное лицо.

"Машина на ходу, ею пользуются и пользовались. Но машина как новенькая", – утверждает Наталья Убайдова.

[ + – ] Сообщение о продаже автомобиля

Ранее любовница российского оппозиционера Бориса Немцова Анна Дурицкая, которая стала свидетельницей его убийства в 2015 году, заявила, что политика убили политические оппоненты.

В августе прошлого года 18-летняя дочь покойного политика Бориса Немцова Дина вышла замуж за своего 20-летнего возлюбленного Димитрия Матевосова.

А в феврале прошлого года в Праге (Чехия) площадь, на которой находится посольство России, была переименована в честь российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Напомним, Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Каменном мосту в Москве. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

13 июля 2018 года Московский окружной военный суд признал пятерых обвиняемых виновными в убийстве политика и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.