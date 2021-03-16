У Росії виставили на продаж "Жигулі" Бориса Нємцова (фото)

ВАЗ-2103 випущений у 1991 році, але досі в хорошому стані і на ходу

У Росії за три мільйони рублів (1, 14 млн гривень) продається автомобіль "ВАЗ-2103", першим власником якого був російський опозиціонер Борис Нємцов, убитий у Москві 27 лютого 2015 року.

Повідомлення про продаж опублікувала у Facebook мешканка Нижнього Новгорода Наталя Убайдова.

"Друзі, кому першу ластівку першого губернатора Нижньогородської області? На ходу", — написала вона, розмістивши фото машини і документи на неї. У паспорті транспортного засобу значиться, що автомобіль білого кольору випущений у 1991 році, його перший власник — Нємцов Борис Юхимович, дата зняття з обліку — 9 вересня 1997 року.

"Це, дійсно, Нємцова автомобіль, машину купили, коли Нємцов їхав до Москви", — повідомила Убайдова ресурсу РІА Новини.

За словами жінки, машина належить її знайомому — літньому чоловікові, який купив "Жигулі" Нємцова через довірену особу.

"Машина на ходу, нею користуються і користувалися. Але машина як новенька", — стверджує Наталя Убайдова.

[ + – ] Повідомлення про продаж автомобіля

Раніше коханка російського опозиціонера Бориса Нємцова Анна Дурицька, яка стала свідком його вбивства у 2015 році, заявила, що політика вбили політичні опоненти.

У серпні минулого року 18-річна дочка покійного політика Бориса Нємцова Діна вийшла заміж за свого 20-річного коханого Димитрія Матевосова.

А в лютому минулого року в Празі (Чехія) площа, на якій розташоване посольство Росії, була перейменована на честь російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Нагадаємо, що Нємцов був убитий пізно ввечері 27 лютого 2015 року на Великому Кам'яному мосту в Москві. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

13 липня 2018 року Московський окружний військовий суд визнав п'ятьох обвинувачених винними у вбивстві політика і засудив їх до різних термінів від 11 до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.