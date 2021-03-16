Tesla на автопилоте проехалась по ночному Сан-Франциско (видео)

Электромобиль успешно справился со всеми препятствиями, включая проезд нерегулируемых перекрестков.

Система Tesla Autopilot Full Self-Driving (FSD) пока находится на стадии закрытого бета-тестирования, но это не мешает участникам программы испытаний делиться видео о ее работе. Очередной ролик, размещенный в Twitter, демонстрирует поездку электромобиля Tesla на автопилоте с функцией FSD по оживленным ночным улицам Сан-Франциско.

Как видно на кадрах, в течение двух минут электрокар самостоятельно передвигается, встречая на своем пути другие транспортные средства, пешеходов и неправильно припаркованные автомобили. Tesla, движущаяся на автопилоте, не только успешно справляется со всеми "преградами", но и самостоятельно пересекает нерегулируемые перекрестки и пропускает других участников движения.

Работа системы автопилота отображается на экране мультимедийной системы. Здесь же можно увидеть, как бортовая электроника электромобиля ориентируется в пространстве и классифицирует участников движения.

На данный момент серийные электромобили Tesla ориентируются в пространстве с помощью бортовых камер и ультразвуковых датчиков различного радиуса действия. Новая версия автопилота FSD будет использовать технологии машинного зрения, что позволит ориентироваться даже в местах, не охваченных цифровыми картами. В ее тестировании принимают участие около двух тысяч владельцев автомобилей Tesla. По словам главы компании Илона Маска, испытания проходят успешно, без каких-либо проблем и аварий.

При этом недавно один из топ-менеджеров компании признал, что расширенный автопилот FSD не является полностью автономным. Также в Tesla отмечают, что все новые функции автопилотирования, включая FSD, не будут доступны для широкой публики, пока компания не осуществит полный цикл их проверки и не получит все необходимые разрешения и согласования регулирующих органов.

Напомним, что в начале марта компания Honda представила первый серийный автопилот третьего уровня автономности по классификации SAE.