Tesla на автопілоті проїхалася нічним Сан-Франциско (відео)

Електромобіль успішно впорався з усіма перешкодами, враховуючи проїзд нерегульованих перехресть.

Система Tesla Autopilot Full Self-Driving (FSD) поки знаходиться на стадії закритого бета-тестування, але це не заважає учасникам програми випробувань ділитися відео щодо її роботи. Черговий ролик, розміщений в Twitter, демонструє поїздку електромобіля Tesla на автопілоті з функцією FSD жвавимих нічними вулицями Сан-Франциско.

Як видно на кадрах, протягом двох хвилин електрокар самостійно пересувається, зустрічаючи на своєму шляху інші транспортні засоби, пішоходів і неправильно припарковані автомобілі. Tesla, що рухається на автопілоті, не тільки успішно справляється з усіма "перешкодами", але й самостійно перетинає нерегульовані перехрестя і пропускає інших учасників руху.

Робота системи автопілота відображається на екрані мультимедійної системи. Тут же можна побачити, як бортова електроніка електромобіля орієнтується в просторі та класифікує учасників руху.

Наразі серійні електромобілі Tesla орієнтуються в просторі за допомогою бортових камер та ультразвукових датчиків різного радіусу дії. Нова версія автопілота FSD використовуватиме технології машинного зору, що дозволить орієнтуватися навіть у місцях, не охоплених цифровими картами. В її тестуванні беруть участь майже дві тисячі власників автомобілів Tesla. За словами глави компанії Ілона Маска, випробування проходять успішно, без будь-яких проблем та аварій.

При цьому нещодавно один із топ-менеджерів компанії визнав, що розширений автопілот FSD не є повністю автономним. Також у Tesla зазначають, що всі нові функції автопілотування, враховуючи FSD, стануть недоступними для широкого загалу, поки компанія не здійснить повний цикл їх перевірки і не отримає всі необхідні дозволи та погодження керівних органів.

Нагадаємо, що на початку березня компанія Honda представила перший серійний автопілот третього рівня автономності за класифікацією SAE.