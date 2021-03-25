Volkswagen готовит ответ Tesla Semi: опубликован эскиз нового электрогрузовика

Глава концерна Герберт Дисс анонсировал электрогрузовик и несколько новых моделей легковых электрокаров.

Руководитель концерна Volkswagen Герберт Дисс опубликовал в Twitter дизайнерские эскизы будущих электрических моделей компании, которые позволят ей конкурировать с новыми производителями электромобилей, такими как Lucid Motors и китайские стартапы Xpeng и NIO.

"Нас ждет электрическое, цифровое, беспилотное будущее, которое открывает новые возможности в дизайне. Главный дизайнер нашей группы Клаус Цикиора и его коллеги поделились со мной своим виденьем будущих продуктов, которые помогут нам победить новых конкурентов в лице таких стартапов как Xpeng, NIO, Lucid", — написал Дисс.

[ + – ] Салон нового электромобиля Volkswagen. Изображение: Volkswagen

На одном из тизеров изображен анонсированный в начале марта Project Trinity, будущий электрический флагман Volkswagen, который станет следующим шагом в эволюции электромобилей. Серийная версия концепта появится в 2026 году. К тому моменту концерн VW завершит масштабную модернизацию завода в Вольфсбурге, где и будет налажено производство электромобилей. В целом же Project Trinity предполагает появление целого семейства электрических автомобилей нового поколения с автопилотом уровня 2+ и технической готовностью к переходу сразу на четвертый уровень автономности.

Второй тизер намекает на появление в семействе Volkswagen электромобиля с автопилотом пятого уровня. На это указывает отсутствие традиционных органов управления.

Что касается потенциального конкурента разрабатываемого электрогрузовика Tesla Semi, то он внешне очень похож на него. Единственное заметное отличие – надпись MAN на носу. Сможет ли немецкий тяжелый электротягач превзойти детище Илона Маска по техническим показателям, покажет время.

Ранее мы писали о планах касающихся электромобильного будущего Volkswagen. В концерне озвучили намерения по развитию батарейных систем и зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Также Фокус сообщал, что Tesla показала испытательный заезд грузовика Semi. Впервые электрические грузовик Tesla Semi был замечены движущимся самостоятельно.