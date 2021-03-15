Tesla показала испытательный заезд грузовика Semi (видео)

Новый электрический грузовик видели на испытательном треке

Компания Tesla опубликовала в своем микроблоге в Twitter видео испытаний своего нового прототипа электрического грузовика Tesla Semi.

Нахождение автомобилей на испытательном треке стало первым случаем, когда новые электрические грузовики были замечены движущимися самостоятельно.

Ожидается, что новые автомобили будут оснащены аккумуляторными элементами Tesla 4680 и, возможно, новой структурной аккумуляторной батареей Tesla.

Напомним, в свое время, представляя Tesla Semi, автопроизводитель заявил, что электрический грузовик будет доступен в 2019 году. После нескольких задержек Tesla заговорила о "малосерийном производстве в конце 2020 года", позже сроки были перенесены на 2021 год.

Прошлым летом генеральный директор компании Илон Маск сообщил сотрудникам, что пора "довести Tesla Semi до массового производства", не обновляя при этом график начала выпуска.

Недавно в Tesla заявили, что планируют использовать часть раннего производства Tesla Semi для своих собственных логистических операций. Ожидается, что Tesla Semi сократит логистические затраты благодаря более низкой стоимости эксплуатации, а также сократит выбросы в производственных процессах Tesla.

[ + – ] Испытания грузовика Tesla Semi

Напомним, в 2017 году, после презентации модели электрогрузовика Tesla Semi, Walmart Canada заказала у автопроизводителя 15 машин. А три года спустя компания заявила о желании закупить еще 130 грузовиков

В 2018 году прототип полностью электрического грузовика Tesla Semi проехал тысячи километров по трассам США. Первую дальнюю поездку электрогрузовик совершил в прошлом году, когда отправился в Сент-Луис. В 2018 году Tesla Semi периодически видели на дорогах Оклахомы, Техаса и Калифорнии, а на днях журналисты сообщили, что заметили машину в Арканзасе.

Также сообщалось, что Tesla Model 3 второй год подряд становится самым продаваемым электрокаром в мире.

В феврале 2021 года генеральный директор компании Tesla Илон Маск подтвердил, что ведущий производитель электромобилей выходит на индийский рынок. Первый завод компании в Индии будет введен в строй в штате Карнатака.