Tesla показала випробувальний заїзд вантажівки Semi (відео)

Нову електричну вантажівку бачили на випробувальному треку.

Компанія Tesla опублікувала в своєму мікроблозі в Twitter відео випробувань свого нового прототипу електричної вантажівки Tesla Semi.

Перебування автомобілів на випробувальному треку стало першим випадком, коли нові електричні вантажівки були помічені рухомими самостійно.

Очікується, що нові автомобілі будуть оснащені акумуляторними елементами Tesla 4680 і, можливо, новою структурною акумуляторною батареєю Tesla.

Нагадаємо, свого часу, представляючи Tesla Semi, автовиробник заявив, що електрична вантажівка буде доступна в 2019 році. Після декількох затримок Tesla заговорила про "малосерійне виробництво наприкінці 2020 року", пізніше терміни були перенесені на 2021 рік.

Минулого літа генеральний директор компанії Ілон Маск повідомив співробітникам, що вже час "довести Tesla Semi до масового виробництва", без оновлення при цьому графіку початку випуску.

Нещодавно в Tesla заявили, що планують використовувати частину раннього виробництва Tesla Semi для своїх власних логістичних операцій. Очікується, що Tesla Semi скоротить логістичні витрати завдяки нижчій вартості експлуатації, а також скоротить викиди у виробничих процесах Tesla.

[ + – ] Випробування вантажівки Tesla Semi

Нагадаємо, у 2017 році, після презентації моделі електровантажівки Tesla Semi, Walmart Canada замовила в автовиробника 15 машин. А три роки потому компанія заявила про бажання закупити ще 130 вантажівок.

У 2018 році прототип повністю електричної вантажівки Tesla Semi проїхав тисячі кілометрів по трасах США. Першу далеку поїздку електровантажівка зробила минулого року, коли відправилася в Сент-Луїс. У 2018 році Tesla Semi періодично бачили на дорогах Оклахоми, Техасу та Каліфорнії, а днями журналісти повідомили, що помітили машину в Арканзасі.

Також повідомлялося, що Tesla Model 3 другий рік поспіль стає найбільш продаваним електрокаром у світі.

У лютому 2021 року генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск підтвердив, що провідний виробник електромобілів виходить на індійський ринок. Перший завод компанії в Індії буде введений в дію в штаті Карнатака.