Volkswagen готує відповідь Tesla Semi: опублікований ескіз нової електровантажівки

Голова концерну Герберт Дісс анонсував електровантажівку та кілька нових моделей легкових електрокарів.

Керівник концерну Volkswagen Герберт Дісс опублікував у Twitter дизайнерські ескізи майбутніх електричних моделей компанії, які дозволять їй конкурувати з новими виробниками електромобілів, такими як Lucid Motors і китайські стартапи Xpeng і NIO.

"Нас чекає електричне, цифрове, безпілотне майбутнє, яке відкриває нові можливості у дизайні. Головний дизайнер нашої групи Клаус Цикіора і його колеги поділилися зі мною своїм баченням майбутніх продуктів, які допоможуть нам перемогти нових конкурентів в особі таких стартапів як Xpeng, NIO, Lucid", — написав Дісс.

[ + – ] Салон нового електромобіля Volkswagen. Зображення: Volkswagen

На одному з тизерів зображений анонсований на початку березня Project Trinity, майбутній електричний флагман Volkswagen, який стане наступним кроком в еволюції електромобілів. Серійна версія концепту з'явиться у 2026 році. До того моменту концерн VW завершить масштабну модернізацію заводу у Вольфсбурзі, де і налагодять виробництво електромобілів. Загалом Project Trinity передбачає появу цілого сімейства електричних автомобілів нового покоління з автопілотом рівня 2+ і технічною готовністю до переходу відразу на четвертий рівень автономності.

Другий тизер натякає на появу в сімействі Volkswagen електромобіля з автопілотом п'ятого рівня. На це вказує відсутність традиційних органів управління.

Що стосується потенційного конкурента розробляється електровантажівки Tesla Semi, то він зовні дуже схожий на неї. Єдина помітна відмінність — напис MAN на носі. Чи зможе німецький важкий електротягач перевершити дітище Ілона Маска за технічними показниками, покаже час.

Раніше ми писали про плани електромобільного майбутнього Volkswagen. У концерні озвучили наміри щодо розвитку батарейних систем і зарядної інфраструктури для електромобілів.

Також Фокус повідомляв, що Tesla показала випробувальний заїзд вантажівки Semi. Вперше електричну вантажівку Tesla Semi помітили рухомою самостійно.