Прощай, Mondeo. Компания Ford свернет выпуск седана Mondeo в марте 2022 года

Прямого преемника седана Mondeo для рынка Европы компания не планирует.

В марте 2022 года, после 29 лет присутствия на рынке, Ford прекратит производство своей первой глобальной модели — среднеразмерного седана Mondeo. Как сообщили в компании, в Европе прямого преемника у одного из долгожителей марки не будет.

Причиной отказа от модели стал рост популярности кроссоверов и внедорожников. В 2020 году совокупные продажи седанов и универсалов Ford Mondeo на рынках Европы составили всего 2400 единиц, тогда как в 2001 году было продано более 86 тыс машин. При этом европейские продажи кроссоверов и внедорожников Ford по сравнению с 2019 годом выросли на 8%, а их доля в структуре продаж составила 39%.

Как пояснил британскому изданию Autocar представитель Ford, компания развивает европейскую линейку легковых автомобилей с учетом меняющихся потребностей клиентов, то есть делает ставку на популярные сегменты и переход на электротягу. Согласно недавно озвученным планам Ford, все модели марки в Европе должны стать электрическими до 2030 года

После ухода Mondeo в европейской линейке марки останутся только две модели, не относящиеся к внедорожникам, — хэтчбек Fiesta и семейство Focus. Оба автомобиля недавно получили гибридные версии (технология "мягкий гибрид"), а к концу 2021 года ожидается плановое обновление обеих моделей.

Место Mondeo в модельной линейке Ford может занять новый гибридный или, скорее всего, электрический кроссовер в купеобразном кузове, тизер которого компания демонстрировала в феврале 2021 года. Премьера этой модели обещана до конца текущего года.