Прощай, Mondeo. Компанія Ford закінчить випуск седана Mondeo в березні 2022 року

Прямого наступника седана Mondeo для ринку Європи компанія не планує.

У березні 2022 року, після 29 років присутності на ринку, Ford припинить виробництво своєї першої глобальної моделі — середньорозмірного седана Mondeo. Як повідомили в компанії, в Європі прямого наступника в одного з довгожителів марки не буде.

Причиною відмови від моделі стало зростання популярності кросоверів і позашляховиків. У 2020 році сукупні продажі седанів та універсалів Ford Mondeo на ринках Європи склали всього 2 400 одиниць, тоді як у 2001 році було продано більше 86 тис. машин. При цьому європейські продажі кросоверів і позашляховиків Ford проівняно з 2019 роком зросли на 8%, а їхня частка в структурі продажів склала 39%.

Як пояснив британському виданню Autocar представник Ford, компанія розвиває європейську лінійку легкових автомобілів з урахуванням мінливих потреб клієнтів, тобто робить ставку на популярні сегменти і перехід на електротягу. Згідно з нещодавно озвученими планами Ford, усі моделі марки в Європі повинні стати електричними до 2030 року

Після відходу Mondeo в європейській лінійці марки залишаться тільки дві моделі, які не належать до позашляховиків, — хетчбек Fiesta і сімейство Focus. Обидва автомобілі нещодавно отримали гібридні версії (технологія "м'який гібрид"), а до кінця 2021 року очікується планове оновлення обох моделей.

Місце Mondeo в модельній лінійці Ford може зайняти новий гібридний або, швидше за все, електричний кросовер у купеподібному кузові, тизер якого компанія демонструвала в лютому 2021 року. Прем'єра цієї моделі обіцяна до кінця поточного року.