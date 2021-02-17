Ford хочет к 2030 году поставлять на рынок Европы только электромобили

На трансформацию линейки легковых авто и минивэнов компания инвестирует около 1 млрд долларов.

Американский автопроизводитель Ford планирует к 2026 году поставлять в Европу будет поставлять только подключаемые гибриды и электромобили, а к 2030 году — исключительно электромобили. Об этом сообщает пресс-служба Ford.

Изменения затронут не только легковые автомобили, но и коммерческие минивэны. Производство электромобилей будет развернуто на заводе в Германии. Для его модернизации компания планирует вложить 1 млрд долларов в производство.

[ + – ] Завод Ford в Кельне Фото: Ford

В планах компании легковые автомобили полностью перевести на электричество к 2030 году. До 2026 года Ford будет производить только подключаемые гибриды и электромобили. Такие же планы у компании и для коммерческих авто. С разницей в том, что к 2030 две трети всех продаж таких автомобилей будут электрическими или с подключаемым гибридом.

Фото: Ford

Для реализации глобальной программы по переводу автомобилей на электрические двигатели, в компании планируют потратить 29 миллиардов долларов.

Напомним, ранее в Nissan озвучивали планы о переходе на электромобили на всех ключевых рынках к 2030 году. С декабря 2020 года в странах Европы начал продаваться первый электрокар Ford Mustang Mach-E.