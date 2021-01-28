Nissan полностью перейдет на электромобили на ключевых рынках к 2030 году

В планах автопроизводителя к 2050 стать климатически нейтральной.

Во время токийского автошоу корпорация Nissan поделилась своим видением будущего компании, — сообщает Reuters.

На ключевых рынках Японии, Китая, США и Европы к 2030 году будет продавать исключительно автомобили на электричестве. Для этого компания будет инвестировать в развитие твердотельных аккумуляторов и продолжать работу над фирменной технологией e-POWER.

К 2050 году в компании планируют стать безвредной для окружающей среды. Все выбросы от производства автомобилей будут компенсироваться установкой возобновляемых источников энергии и восстановлению лесов. Также в компании озвучивают планы использовать больше вторсырья при производстве.

"Мы полны решимости помочь создать общество с нейтральным выбросом углерода и ускорить глобальные усилия по борьбе с изменением климата", — заявил гендиректор Nissan Макото Учида.

Напомним, в декабре прошлого года Nissan представили концепт электромобиля, которым можно управлять при помощи силой мысли.

В начале 2020 года в Турции задержали экс-главу Nissan за подозрение в присвоении 3,25 млн долларов.